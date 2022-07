Los bailes más divertidos de Gianluca Vacchi que lo han convertido en el indiscutible ‘rey del verano’

Loading the player...

Desde hace años, Gianluca Vacchi ha demostrado que es el 'rey del verano’ porque mueve las caderas como nadie ¡y porque lleva el ritmo en las venas! Sus divertidos bailes lo han convertido en toda una celebrity a nivel mundial. Sus más de 22 millones de seguidores caen rendidos con estas originales coreografías en las que el multimillonario italiano derrocha gracia y simpatía. Verano tras verano, Gianluca se supera e inventa 'métodos' que dejan a sus millones de fans con la boca abierta. Ya sea solo o en compañía de su novia, Sharon Fonseca, el empresario cautiva a las masas como solo él sabe hacerlo. No hay ninguna duda, Gianluca Vacchi no tiene rival y es una ez más el indiscutible rey del verano. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

