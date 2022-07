La tarta de cumpleaños de Chris Hemsworth para Elsa Pataky que te provocará una carcajada

Diez años juntos y se siguen riendo como el primer día. Son muchos los secretos que se esconden detrás de una relación exitosa y Elsa Pataky y Chris Hemsworth parecen tener su particular clave. El sentido del humor es algo que no falta en su día a día como demuestran en sus perfiles sociale, donde comparten algunas de las divertidas bromas con las que es imposible contener una carcajada. El actor tiene un lado cómico que no duda en mostrarle a su mujer (y a quienes le siguen) siempre que tiene ocasión. ¡Qué mejor momento que el cumpleaños de Elsa para volver a sacar ese lado gamberro al que es imposible resistirse!

"Para aquellos que habláis español os daréis cuenta de que mi castellano ha mejorado al nivel de perfecto aquí en este precioso mensaje de cumpleaños para Elsa" escribe el actor, junto a una imagen en la que se ve la tarta y la citada felicitación. "Feliz Navidid, Elsa" se puede leer, lo que por supuesto ha provocado un sinfín de risas y aplausos entre sus incondicionales. Entre ellos se puede encontrar uno de Christian, hermano de Elsa, que le sigue la broma, claro. "Obviamente demuestra todo el trabajo duro" apunta.

Hace solo unos días ya compartió Chris una cómica foto sentado en el regazo de su mujer en lo que parece el rodaje de Thor (no hay más que ver el look del intérprete), asegurando que está muy agradecido de tenerla y que sea siempre la roca en la que poder apoyarse cómodamente. La mezcla perfecta de romanticismo y simpatía que saca a la luz ese lado personal del artista que conquista allá por donde va.

Hace solo unos días lo hacía en la première de su nueva película, titulada Thor: Love and Thunder, en la que contó con acompañantes VIP. Su mujer Elsa y sus mellizos, además de sus padres y su hermano mayor Luke, estuvieron en la alfombra roja de Sydney (Australia), país en el que está afincada la pareja. Allí han celebrado además que dentro de poco añadirán un nuevo miembro a la familia pues Christian, hermano de la española, espera su primer bebé junto a su mujer Silvia Serra.