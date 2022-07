Al más puro estilo 'Bajo el sol de la Toscana': la escapada de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández Torres tras su boda

Loading the player...

Tal y como contó ¡HOLA! la esperada luna de miel de los recién casados Álvaro Castillejo y Cristina Fernández Torres se llevará a cabo el próximo mes de octubre y les llevará a disfrutar de un increíble viaje al continente africano. El empresario y sobrino de Isabel Preysler, ha tenido que posponer el ansiado viaje de novios debido a la multitud de compromisos profesionales que tiene que resolver este verano, sin emgargo, no ha querido desaprovechar la oportunidad de escaparse unos días junto a su mujer a un lugar muy especial para los dos: la Toscana, en Italia. No es la primera vez que la pareja disfruta de sus increíbles puestas de sol, su tranquilidad, sus paisajes o su maravillosa gastronomía; enamorados de esta zona, no han dudado en volver para celebrar su recién estrenado matrimonio. ¿Quieres ver cómo ha sido la 'mini luna de miel' de Álvaro Castillejo y Cristina Fernández de Torres? ¡Dale al play!