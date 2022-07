Petra Ecclestone sorprende con una extravagante y lujosa boda con trofeo incluido para el novio

Petra Ecclestone, la hija del magnate de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, ha viajado este fin de semana a Londres para dar el “sí, quiero” a su pareja Sam Palmer en una lujosa ceremonia íntima cuyos detalles han mantenido en secreto hasta el último momento. Tras cinco años de relación y una hija en común, la pareja ha decidido dar un nuevo paso en su relación celebrando una gran fiesta que ha incluido entre otros lujos el poder disfrutar de la Copa FA de 1980, el último gran título que ganó el West Ham United, arrebatándoselo al Arsenal por un gol en el estadio de Wembley. Ha sido el novio el encargado de dar las primeras pistas de la noticia con una preciosa selección de las mejores fotos de la pareja junto a las que escribía una bonita dedicatoria a la que en pocas horas iba a convertirse en su esposa “Feliz día de la boda al amor absoluto de mi vida”. La pareja había volado desde los Ángeles, donde habitualmente residen junto a sus hijos, hasta Reino Unidos para reunir allí a todos los suyos en el enlace.

Después, incapaz de contener su felicidad, el recién casado ha compartido las primeras imágenes de la fiesta privada en la que la pareja reunió a sus seres queridos más cercanos para darse el “sí quiero” y sellar oficialmente su amor bailando a ritmo de rock con la música en directo del grupo Razorlight. Se le ve pletórico junto algunos grandes amigos como Naomi Genes-Williams o Sarah Maxwell, que también han compartido imágenes de la lujosa ceremonia. Mostrando su recién estrenado anillo, Sam escribe: “No puedo creer que sea un hombre casado” y confirma que ha vivido “La noche perfecta” dando las gracias “a todos los que vinieron y la hicieron tan mágica”

La hija de Bernie Ecclestone conoció al ex vendedor de coches a través de Jay Rutland, marido de su hermana Tamara Ecclestone. Comenzó a salir con él tras poner punto y final a su complicado divorcio de James Stunt, padre de sus tres primeros hijos, Lavinia, de nueve años, y los gemelos Andrew y James, que cuentan ya seis. El cuñado de la rica heredera, amigo íntimo del novio y responsable de haberles presentado, ha compartido también algunas divertidas imágenes de los preparativos del enlace desvelando que los mellizos de Petra han tenido un especial papel como “pajes”

El padre de la novia confirmó las intenciones de la pareja hace unos días en unas declaraciones a Femail: “Se casarán este fin de semana, en algún lugar de Londres. No sé el lugar exacto porque Petra aún no me lo ha dicho”. Para el empresario, de noventa y un años, que fue padre por cuarta vez hace tan sólo dos años junto a su última esposa Fabiana Flosi, está es “una noticia maravillosa". Contento de ver de nuevo feliz a su hija confesaba "creo que ha elegido a un buen tipo aunque no le conozco muy bien porque viven en Los Ángeles y no nos vemos mucho pero con suerte llegaré a conocerlo mejor”, finalizaba el magnate.

