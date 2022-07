La pareja se trasladó a vivir junto al mar tras el confinamiento El marido de la actriz Bevin Prince, 'One Tree Hill', fallece alcanzado por un rayo a los 33 años El empresario tropezó con una fuerte tormenta mientras navegaba en su barco por la costa de Carolina del Norte junto a su residencia

La actriz Bevin Prince, afronta uno de los peores momentos de su vida. Alcanzada por la tragedia, la intérprete de la conocida serie adolescente One tree Hill, ha perdido este pasado domingo a su marido William Friend en un terrible y fortuito accidente. El empresario William Friend, de 33 años, fue alcanzado por un rayo mientras navegaba en su barco por la costa de Carolina del Norte, cerca de su residencia.

Según ha confirmado el canal de noticias local WECT6 News, las autoridades portuarias descubrieron el cuerpo sin vida del empresario en su barco durante la tormenta, tras haber sido alertados por testigos cercanos a la zona de las costas de Wilmington, en Carolina del Norte, del impacto de un rayo sobre la embarcación. Una vez llevado a cabo el rescate, los servicios de emergencia de la policía y la Unidad Marítima de la Policía de Wilmington trataron de reanimarle durante más de 20 minutos sin éxito, procediendo a comunicar su fallecimiento a la familia.

Devastada, la actriz aún no se ha pronunciado sobre los hechos. Si lo han hecho sus amigos más cercanos, que han acudido a apoyarla en estos duros momentos. Es el caso de la también actriz Odette Annable, que califica el suceso de “inimaginable” y homenajea a su desaparecido amigo recordando el gran amor de la pareja: “Eras perfecto para ella en todos los sentidos. Apoyabas sus sueños, la apreciabas, la adorabas con toda tu alma. Siempre estaré agradecida de haber sido testigo de ese tipo de amor”.

Explicando el dolor que siente la actriz en estos momentos, su amiga Odette, recordada por la serie You Again, asegura que “Estar aquí con ella y escucharla compartir historias sobre ti me parte el corazón” y hace un llamamiento para que en vez de mandar flores para despedirle, sus seguidores se impliquen en las dos causas que él abanderó siempre con pasión: un proyecto para ayudar mujeres sin recursos que buscaban ser emprendedoras y otro en favor de familias de los veteranos SEAL

La pareja acababa de celebrar su quinto aniversario de boda, se dieron el “sí, quiero” en mayo de 2016 cuando residían en Nueva York. Durante la pandemia, la actriz y el empresario decidieron mudarse a Wrightsville Beach para estar más cerca de la familia y disfrutar de la vida junto al mar. Allí, en la pequeña localidad de la costa de Carolina del Norte montaron juntos Recess, un pequeño negocio de fitness que rápidamente empezó a alcanzar fama. La familia despide ahora al joven, devastada por los acontecimientos, recordando su pasión, entrega y alegría contante.