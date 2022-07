El músico Carlos Santana se desmaya en plena actuación

El guitarrista Carlos Santana ha sufrido un desmayo este martes durante un concierto en el norte de Detroit, Michigan. El legendario músico de 74 años se encontraba en el escenario del ‘Pine Knob Music Theatre’ cuando sucedió el accidente. Tuvo que ser atendido por el equipo médico y en seguida fue trasladado al hospital donde finalmente todo se quedó en un susto, aunque tuvo que estar varias horas en observación por precaución.

VER GALERÍA

Varios asistentes del concierto contaron que el músico estaba interpretando uno de sus temas más conocidos, ‘Joy’, cuando lentamente se dirigió a una parte del escenario para sentarse donde se quedó inmóvil y colapsó hasta que parte del equipo se dio cuenta de la situación y se acercaron para ayudarle. Uno de los representantes de Carlos contó que en seguida llegó la asistencia sanitaria y valoró atender al músico sobre el escenario, pero al ver que había recuperado la conciencia y que se encontraba bien decidieron trasladarlo de emergencia para su ingreso en un hospital de la misma localidad al comprobar que había sufrido un golpe de calor y deshidratación. De hecho cuando Santana estaba siendo evacuado en la camilla, tuvo un detalle con su público despidiéndose de ellos con la mano.

Días de calor extremo... ¡más agua, por favor!

VER GALERÍA

Tras el susto, el representante del artista, Michael Virosis, ha emitido un comunicado asegurando que Carlos se encuentra bien pero que debería permanecer unas horas en el hospital por lo que veían conveniente aplazar su próxima actuación prevista para el miércoles 6 de julio en Pensilvania. Además el propio Santana utilizó sus redes sociales para calmar a sus fans y explicar que se encontraba bien: "Simplemente me olvidé de comer y tomar el agua suficiente, así que me deshidraté y me desmayé". No es la primera vez que el ganador del Grammy tiene un susto de salud, ya que hace unos meses tuvo que acudir al hospital junto a su esposa después de experimentar problemas en el pecho: “Cuando llegamos al hospital los médicos me dijeron que necesitaba cuidarme, y eso estoy haciendo. Me tomaré un tiempo libre para asegurar que me repongo , descansar y poner al día mi salud para que cuando vuelva a tocar para ustedes poder darles el 150 por ciento” explicaba el propio Santana.

VER GALERÍA

Carlos Santana es un guitarrista mexicano nacionalizado en Estados Unidos. En 1966 fundó la banda Santana que fue pionera en fusionar la música latina con el rock. Ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado diez premios Grammy y tres premios Grammy Latino. Esta casado con la batería Cindy Blackman a quién propuso matrimonio el 9 de julio de 2010 durante un concierto en el Universal Tone Tour en Chicago. En diciembre del mismo año se casaron y actualmente viven en las Vegas. Tiene tres hijos fruto de su matrimonio anterior con la actrivista Deborah Santana: Salvador Santana de 39 años que también es músico, Estela y Angélica.