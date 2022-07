José Entrecanales, marido de Claudia Osborne, cuenta a quién se parece su hija recién nacida y cómo está la mamá

Loading the player...

Claudia Osborne y José Entrecanales están viviendo unos días que no olvidarán nunca: los primeros como papás. Su primera hija, Micaela, vino al mundo el pasado 30 de junio llenando de felicidad a la pareja. "El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme", comentó recientemente Claudia. José ha explicado cómo están viviendo esta etapa y ha revelado a quién se parece la niña. También Eugenia Osborne, hermana de Claudia, ha hablado sobre su sobrina, mostrándose como una tía orgullosa. Dale al play y no te lo pierdas.

-Primeras palabras de Claudia Osborne tras ser mamá