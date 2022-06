La impactante campaña de la DGT protagonizada por Amaia

Como cada año por estas fechas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado la campaña publicitaria reducir el número de fallecimientos en las carreteras. La cantante Amaia Romero y el actor Eduard Fernández son los protagonistas del spot, titulado Saberlo es empezar a evitarlo. La que fuera ganadora de Operación Triunfo y el actor de 30 monedas hablan ante la cámara del elevado número de atropellos en nuestro país por algunos motivos como una avería en el coche, por caminar por el arcén indebidamente, por distracciones "sin más" o por estar trabajando en la vía. "Solo eres consciente si le ocurre a tu hermano, tu hijo, tu padre, tu novia, tu hijo... o alguien famoso", sentencian mientras justo en ese momento un vehículo les arrolla.

Amaia y Eduard aseguran en la campaña que los ciudadanos no somos concientes del gran peligro de las carrerteras hasta que la víctima es un familiar. La DGT ha mandado un claro mensaje de concienciación después de que las duras imágenes en las que son atropellados por un coche hayan revolucionado las redes. "El año pasado murieron más de 100 personas son atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo", reza el vídeo en el que se insiste en la importancia de elementos reflectantes en los vehículos e intenta evitar las imprudencias del conductor o cruzar por lugares indebidos.

Para que la campaña llegue a la mayoría de personas posibles, además de los dos spots para televisión, la DGT ha creado dos cuñas de radio que se podrán escuchar en las principales emisoras del país, varias gráficas para medios impresos y distintas piezas para medios digitales y redes sociales, entre los que se incluye un making off de cómo se han grabado y cómo ha sido la producción de los anuncios de la mano del actor y de la artista. Pero no solo eso, el anuncio protagonizado por Amaia Romero y Eduard Fernández podrá verse también durante los meses de verano en el cine, antes de que la película comience para así concienciar a todos los espectadores a gran escala.

Amaia Romero cumple con su palabra y se inicia en el mundo de la interpretación. Hace unos meses, la cantante de Yamaguchi confesó las ganas que tenía de seguir los pasos de su compañera Aitana. "No cierro las puertas a nada, es algo que me llama bastante la atención y sí que me gustaría probar en el mundo de la actuación, nunca se sabe", dijo a Europa Press, añadiendo que se siente mucho más segura de sí misma que en el pasado.