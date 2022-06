No te pierdas la cara de asombro de Lucía Pombo al ver aparecer a King África en la fiesta de su boda El conocido artista revolucionó el castillo de Castilnovo y a los 250 invitados interpretando el mítico 'Paquito chocolatero' y la 'Bomba'

Loading the player...

La celebración de la boda de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta estuvo llena de alegría, baile y muchas sorpresas. El novio fue uno de los grandes protagonistas y, durante toda la fiesta, derrochó gracia y sentido del humor demostrando que está hecho todo un showman. Pero, sin duda alguna, el momentazo de la noche se producía o cuando King África aparecía para sorprender a los recién casados. ¡Lucía Pombo no se lo podía creer: su cara de asombro lo dice todo!. El popular artista saludaba efusivamente a los novios y luego revolucionaba el patio del castillo de Castilnovo interpretando Paquito chocolatero ante el deleite de los casi 250 invitados, que no paraban de corear la canción. King África fue la auténtica 'bomba' de la fiesta de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. Dale al play y no te pierdas la gran sorpresa.

- ¡Baile, mucho ritmo y el novio en plan showman! La divertidísima celebración de la boda de Lucía Pombo

- Lucía Pombo se casa con un vestido de cuello chimenea y capa vaporosa

- Marta Lozano y Teresa Andrés se pierden de camino a la preboda de Lucía Pombo ¡y se tienen que vestir y maquillar en plena calle!