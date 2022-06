Brie Larson presume de abdominales y enseña las secuelas de los entrenamientos para 'Fast & Furious 10'

Brie Larson, conocida por dar vida a la Capitana Marvel, ha compartido una publicación en sus perfiles sociales que ha revolucionado a todos sus seguidores. La actriz de 32 años, que hace unos meses que fue testigo de la pedida de mano de dos de sus fans, ha posado en bikini estampado de flores mostrando sus ejercitados abdominales para darle la bienvenida anticipada al verano desde Estados Unidos. "El verano está aquí, pero los moretones por entrenar están en todas las estaciones", ha escrito la intérprete, que hará su debut en la décima parte de Fast & Furious en mayo de 2023, producción que comenzó a grabar el pasado mes de abril. Así, la ganadora de un Oscar La habitación demuestra una vez más lo mucho que le gusta llevar una vida saludable y lo importantes que son las rutinas de ejercicios en su vida, dejando claro que hay pocos días de descanso y que todos los papeles en los que se está embarcando requieren un gran esfuerzo físico y mental.

VER GALERÍA

La 'Capitana Marvel' de Brie Larson entra en el top 10 de películas más vistas del género

Brie tiene acostumbrados a sus fans a enseñarles los múltiples y duros entrenamientos que realiza para sus filmes, entre los que se pueden ver sus rutinas de barra o con pesa rusa. De hecho, la actriz acaba de comenzar el rodaje de Fast & Furious 10 y aunque todavía no se sabe nada sobre el personaje que va a interpretar (promete ser muy relevante para la historia), lo cierto es que esta franquicia millonaria requiere mucho esfuerzo por parte de todos los intérpretes, ya que las escenas de acción son un protagonista más en la trama. "Sí, sí, sí... Veis a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír, y te dices a ti mismo 'esa es la Capitana Marvel'. Claramente hay amor y risas en esta imagen. Sin embargo, lo que no veis es el personaje que os presentaremos en Fast10. No tenéis ni idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología", dijo Vin Diesel para anunciar la incorporación de Larson.

Parece que los deseos de Brie de participar en esta franquicia se han hecho realidad. Durante una entrevista con Uproxx el pasado mes de febrero, Larson ya expresó que siempre había soñado al "cien por cien" con aparecer en un filme de Fast & Furious e incluso suplicó tener un personaje: "Por favor, decidles a todos que por supuesto querría estar en una de estas películas. Estoy obsesionada. Los amo. Creo que son muy buenos. Son muy divertidos. Y me han hecho apreciar los coches. Y es algo que se debe agradecer. Son increíbles. Así que por supuesto, por favor", relató la actriz.

VER GALERÍA

Brie Larson y el misterio que esconden los looks de la nueva 'supermujer' de Hollywood

Además, el protagonista de la película ha halagado en numerosas ocasiones a su compañera y ha dicho que más allá de su belleza, su inteligencia y su premio Oscar es "un alma profunda la que añadirá algo que quizás no esperáis, pero que estáis deseando". "Bienvenida a la familia, Brie", puso Diesel, que también compartirá cinta con Jason Momoa (Aquaman) y Daniela Melchior (Escuadrón suicida), Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Sung Kang, Charlize Theron, que se unió en la octava entrega como villana de la historia y Rita Moreno, que interpretará a la abuela de Vin. "Ha sido mi sueño de toda la vida trabajar con ella y el hecho de que esté aquí interpretando a mi abuela hace sonreír a mi alma. Me siento tan bendecido", ha relatado el actor.