Felipe del Campo y su mujer, dos divertidos recién casados en sidecar y con cazadora vaquera

Loading the player...

Felipe del Campo lo tenía muy claro: después de aplazar dos años su boda con Verónica Bermejo, su pareja y madre de sus tres hijos, quería que el suyo fuera un enlace muy divertido. Y lo ha conseguido ¡con creces! Entre otras sorpresas, el acontecimiento contó con la actuación estelar de Kiko Rivera y tampoco faltaron los fuegos artificiales. Uno de los momentazos del día se produjo cuando los novios llegaron a la finca con cazadoras personalizadas, bengalas de colores... y subidos a una moto con sidecar. Al bajar de su original transporte, el periodista deportivo lanzó su chaqueta a los asistentes como si del ramo de la novia se tratara. Dale al play y no te lo pierdas.

-Fuegos artificiales, la actuación sorpresa de Kiko Rivera... todos los detalles de la boda sevillana del periodista Felipe del Campo