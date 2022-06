Ana Galocha habla de su boda 'perfecta' con Davide Ancelotti y muestra su segundo vestido de novia

Seguimos con la temporada de bodas y este fin de semana les ha tocado el turno a Davide Ancelotti y Ana Galocha. Se han dado el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia que tuvo lugar en la tierra natal de ella, en el municipio sevillano de Mairena del Alcor, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos más íntimos. Fue un día lleno de muchas emociones y sorpresas, sin embargo, hay algunos 'secretos' que no conocíamos y que la propia novia se ha encargado de desvelar horas después de convertirse en esposa del segundo entrenador del Real Madrid e hijo de Carlo Ancelotti.

"¡Lo que viví el viernes eso no tiene palabras! ¡Aún me emociono intentando describir todo lo que sentí! Tengo que comenzar con esa ceremonia de la que yo no quería saber nada, la dejé en manos de mis amigos y familiares y, creedme, no podemos estar más orgullosos. ¡El amor que se respiraba por parte de todos fue indescriptible!", ha contado Ana en sus redes sociales, demostrando que confiaba plenamente en ellos.

"Bueno, y después de este momento llegó ese cóctel tan especial y esa cena tan bonita... y, para terminar, una fiesta donde de verdad vi como todos disfrutasteis como nosotros. Por eso, tengo que agradeceros todo el cariño y amor ¡y cómo lo disteis todo! Una boda no es nada sin sus invitados, y los míos eran los mejores", ha confesado emocionada.

Ana demostró no ser una novia al uso y para la ceremonia se decantó por un look muy poco convencional, luciendo el modelo 'Gertrude' perteneciente a la colección SHE 2023 de la firma Yolancris. Se trata de un original vestido de manga larga y tejido de guipur con aberturas laterales firmado al que dio el toque diferente con unos pendientes en forma de cruz, gafas de sol con montura blanca y abanico. "Yo no tengo palabras para esto, el honor de formar parte de esta firma, de esta familia, con la que comparto tantos valores... Estoy tan agradecida, llevaba el vestido de mis sueños y siempre quise ser novia Yolancris, de eso nunca tuve duda, ¡pero nunca imaginé que llegaría a conoceros de esta forma! ¡Gracias!", son las cariñosas palabras que les ha dedicado.

Después, para la fiesta, la novia se cambió y mostró un estilo totalmente diferente, con un minivestido de corte sencillo que llevaba una superposición de rejilla con pequeños brillantes. Además, recogió su melena para poder estar más cómoda. "La novia del año", dijo uno de sus amigos que estuvieron presentes en la fiesta.