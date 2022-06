Zidane disfruta de Ibiza en familia en medio de las incógnitas sobre su futuro

Ajeno a los rumores que le sitúan como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane se relaja estos días con la familia en las playas de Ibiza. El francés, que acaba de convertirse en abuelo a sus tan sólo cincuenta años, vive un momento de gran felicidad junto a su mujer Veronique Fernández. Su hijo Enzo acaba de ser padre y la familia tiene mucho que celebrar. Sonrientes y muy unidos, les hemos visto disfrutar de un agradable paseo en lancha, juntos a sus dos hijos medianos, Theo y Luca, confundiéndose entre la multitud de la orilla e inmortalizando la escapada con sus cámaras.

La ex bailarina de danza clásica y el jugador forman una de las parejas más estables del mundo del fútbol. Padres de cuatro hijos, Enzo, Luca, Theo y Elyaz, que viven también por y para el fútbol, intentan juntarse siempre que pueden y pasar todo el tiempo libre del que disponen en familia. Estos días la pareja ha dejado la capital para disfrutar de las altas temperaturas junto al mar. El pequeño Elyaz acaba de alzarse como campeón de la Champion d’Europe U17 en una disputada final contra Países Bajos que se celebró en Israel el pasado dos de junio. "Cuando la conocí, me habría tirado desde lo alto de un edificio por ella, para que me amase" confesó el exjugador hace dos años cuando publicó su biografía con la editorial Espasa y reveló que se conocieron en Cannes, en 1989, siendo adolescentes, mientras compartían la misma residencia de estudiantes.

El diario As ha dedicado su portada del sábado al ex jugador del Real Madrid por los rumores que están circulando en Francia sobre su posible fichaje en el PSG. Un “amor imposible”, según el citado medio, pues el ahora entrenador, inactivo desde mayo de 2021 podría rechazar por tercera vez la oferta, pensando en la selección francesa. No será hasta enero de 2023, cuando tras el Mundial, quede claro el futuro de Didier Claude Deschamps, actual seleccionador francés. Sin embargo, el técnico galo que fue conocido sobre el campo como Zizou, El mago, no parece tener prisa alguna por volver al terreno de juego. Tras tantos años entrenando al Real Madrid está ahora disfrutando de un merecido descanso que le está permitiendo también descubrirse en su faceta de abuelo.

