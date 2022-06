Natalia, de 'OT1', habla por primera vez de su nueva ilusión: 'Estoy muy tranquila y muy feliz'

Siempre positiva y con una sonrisa en la cara. Así es Natalia Rodríguez, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, programa por el que se dio a conocer y saltó a la fama. Por aquel entonces era la benjamina de todo el grupo de concursantes. Mucho tiempo ha pasado de aquellos meses en la Academia de música, concretamente más de veinte años en los que el público le ha visto crecer, tanto a nivel personal como profesional. En la actualidad, tras seis discos y más de una treintena de singles, la artista acaba de lanzar uno nuevo, Fama. Pero no solo la vida le sonríe en el trabajo, sino también en el plano del amor. Como ya adelantaba ¡HOLA! hace unos días, Natalia está viviendo una historia de amor con un joven apuesto: Manuel Alves.

VER GALERÍA

Descubrimos la nueva ilusión de Natalia, exconcursante de 'OT1'

Aunque no llevan mucho tiempo, la artista gaditana no puede disimular su felicidad gracias a su nueva ilusión y así lo ha querido confirmar: "Me he escapado a Ibiza y me lo he pasado muy bien. Me ha acompañado una persona a la que le tengo cariño, a la que respeto y me respeta y nos estamos conociendo", comentaba con una sonrisa Natalia a Socialité, aunque sin querer poner ninguna etiqueta a la relación que está manteniendo con este joven. "Estoy muy tranquila muy feliz, se me nota en la cara", continuaba la cantante, muy ilusionada por lo que está viviendo en el plano personal. Por el momento, llevan poco tiempo conociéndose, por lo que prefiere no llamarlo de ninguna forma: "Sin precipitarme, decir enamorada o decir relación me parece muy precipitado. Sinceramente le tengo miedo al amor", confesaba la artista.

VER GALERÍA

Los duros meses de Natalia, de OT, tras romper con Álex Pérez: 'Necesité ayuda profesional'

Y es que Natalia Rodríguez rompía con el exfutbolista Álex Pérez -exjugador del Castilla y del Albacete-, con el que llevaba trece años, en diciembre de 2020. "Lo he pasado muy, muy mal en el amor. Pero es pasado, está tratado, no hay que tocarlo porque está tratado y me ha costado mucho superarlo. Y por fin me siento bien", explicaba Natalia. Tras este noviazgo, la cantante estuvo viéndose con el DJ, Carlos Sanfulgencio, también director de la discoteca madrileña Panda Club, como bien contó ¡HOLA! en la primavera de ese mismo año. Aunque finalmente esa relación no llegaría a prosperar. Desde entonces, a la intérprete de Vas a volverme loca no se le volvió a conocer otro romance.

VER GALERÍA

Natalia, de OT, rompe con su novio tras 13 años juntos: 'Está siendo difícil y duele'

Natalia no solo ha hablado de su actual romance, sino también de la boda de Chenoa y de lo que significó para ella la pérdida de Álex Casademunt. "Laura es una de las personas más importantes de mi vida. Yo iré sola", aseguraba la cantante, sobre si asistiría acompañada al enlace entre Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, que se celebrará en los próximos días. "Ha pasado ya un año y pico y yo no me lo creo. Creo que ni yo ni ningún compañero mío somos conscientes de lo que ha pasado. Nos pensamos que está en Barcelona. Es difícil de asimilar y de aceptar que no está. Ha dejado un vacío muy grande", lamentaba la cantante la ausencia de su gran amigo Álex Casademunt. Ahora, Natalia Rodríguez está muy centrada en la promoción de su nuevo single y en su nuevo romance con Manuel Alves.