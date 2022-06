Varios heridos al desplomarse el escenario del festival de 'O Son do Camiño' en Galicia Por el momento, los servicios de emergencia movilizados han evacuado a seis personas, dos de las cuales están graves y su pronóstico es reservado

Al menos seis trabajadores han resultado heridos en el accidente laboral registrado este viernes en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, al colapsar el escenario principal en montaje del ciclo de conciertos 'O Son do Camiño'. Entre ellos, hay dos heridos graves. Así lo ha informado en un breve comunicado la organización de 'O Son do Camiño', en el que se indica que los servicios de emergencia movilizados han evacuado a seis personas heridas, cuatro leves y estas dos graves con "pronóstico reservado".

Fuentes de la Xunta han detallado que sobre las 12,30 horas se derrumbó la estructura del escenario principal del ciclo de conciertos, que estaba en montaje, por "algún fallo" debido a causas que "se investigan". Como consecuencia de este accidente laboral, se han desplazado al lugar ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos de Bomberos de Santiago y patrullas de la Policía Nacional.

Debido a este siniestro, uno de los trabajadores ha resultado herido grave y ha sido evacuado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Santiago, mientras que los otros tres recibieron atención en el lugar de los hechos por heridas leves. Hasta el Monte do Gozo se han trasladado diversas autoridades autonómicas y municipales, entre ellos el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva.

