Llega a la gran pantalla ‘Lightyear’, la historia de Buzz, el héroe que inspiró el juguete

Con la llegada del calor y el comienzo del verano a la vuelta de la esquina, es muy probable que no puedas pensar en otra cosa que en esa escapada a la playa o a la montaña pero, mientras tanto, ¿por qué no pensar en planes apetecibles para combatir las altas temperaturas en la ciudad? No importa que una buena parte de tu grupo de amigos haya emigrado hacia zonas costeras y que la agenda cultural se paralice parcialmente durante estos meses, hay planes que funcionan por mucho que abrase el asfalto y que las calles estén semivacías. Ir al cine es uno de ellos. Más aún si lo que ofrece la cartelera es uno de los estrenos más esperados del verano y viene de la mano de Disney y Pixar.

VER GALERÍA

El estudio Disney y Pixar vuelve para contar los orígenes del personaje que supuso un antes y un después para la propia compañía y para el universo de la animación digital. Buzz Lightyear llegó en forma de juguete a la casa de Andy para poner patas arriba la vida de Woody y compañía en 1995. Veintisiete años después, el panorama ya no es el mismo y Pixar Animation Studio ha demostrado ser capaz de animar a seres humanos como nadie. Volver al personaje con el que empezó todo era tan arriesgado como natural para la factoría de películas a la que le debemos, entre otras muchas cosas, aventuras, diversión, risas, alguna que otra lágrima y, sobre todo, valores.

VER GALERÍA

“Lightyear es la película que vieron Andy, sus amigos y probablemente gran parte del resto del mundo”, dice el director Angus MacLane, corresponsable de Buscando a Dory. “Quería hacer algo que fuera fiel a esas divertidas películas de gran presupuesto que se ven devorando palomitas de maíz”, añade. Se trata del primer gran spin-off de Toy Story, la cinta más taquillera de 1995, buque insignia de Pixar y responsable de inaugurar un nuevo modo de hacer cine para niños que también enganchaba a los mayores.

Un homenaje al cine y otros valores

Después de quedar atrapado en un planeta hostil, a 4,2 millones de años luz de la tierra junto a su comandante y su tripulación, Buzz Lightyear intenta encontrar la manera de volver a casa a través del espacio y el tiempo y, para lograrlo, contará con un grupo de ambiciosos reclutas y con Sox, su entrañable gato robot. Pero la llegada de Zurg, una presencia imponente con un ejército de robots despiadados, complica las cosas y pone en peligro la misión. Este es el punto de partida de Lightyear y el argumento que te mantendrá pegado a la pantalla durante la hora y media que dura el metraje, sin embargo, como es habitual en las cintas de Pixar, la historia va mucho más allá.

VER GALERÍA

Para Angus MacLane, uno de los grandes temas de Lightyear es particularmente actual y aplicable tanto a la historia como a la realización de la misma. “Se necesita la colaboración de muchas personas para hacer grandes cosas”, dice el director. “Es un trabajo de equipo. Por mucho que en nuestra cultura nos centremos en el individuo, el valor del grupo es enorme. Lightyear reconoce ese valor en un personaje”.

Según la productora Galyn Susman, Buzz Lightyear ofrecía a los realizadores una magnífica oportunidad para explorar otros temas. “Desde que conocimos al personaje, Buzz ha tenido una tendencia inherente e interesante a ver el mundo desde una perspectiva totalmente original”, dice. “Su versión de la realidad no se parece nunca a la de los demás y ese aspecto resulta tremendamente entretenido. Es un personaje que tiene grandes aspiraciones”, continúa diciendo Susman. “Y en este momento el mundo necesita más que nunca muchos más personajes de ese tipo”.

Desde aquella consigna que Buzz Lightyear lanzó en Toy Story y que ya es una de las frases emblemáticas del séptimo arte, “Hasta el infinito y más allá”, Pixar ha hecho hincapié en valores que se repiten a lo largo de sus películas. La amistad, la superación, el salir a probar nuevas aventuras, la confianza y el creer en uno mismo… También el carpe diem. “La vida nunca sale como la planeamos. Hay que dejar de pensar en el pasado y en que las cosas deberían ser diferentes porque eso es perder el tiempo”, afirma MacLane. “A Buzz le obsesiona enmendar su error así que Alisha –su comandante– decide que aprovechará al máximo el lugar en el que está ahora. Quiere sacar el máximo provecho de su tiempo independientemente del planeta en el que se encuentra”. Toda una lección de vida para una historia que no te puedes perder.

Recuerda que Lightyear se estrena el próximo viernes 17 de junio solo en cines.