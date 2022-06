Enamorada, madre de dos hijos, musa del cine francés... la vida de Marion Cotillard, que debuta en el Teatro Real

Bajo ese bello, delicado y encantador rostro de rasgos dulces y aniñados, hay una mujer de armas tomar. Estrella internacional, artista polifacética y emprendedora que ha tocado el cielo en lo profesional, pero que no descuida el más mínimo detalle de su vida personal. Marion Cotillard es una de las actrices más representativas y aclamadas del cine francés de este siglo, algo que no le ha impedido ser una persona entregada por completo a los suyos. La intérprete de 46 años, musa del séptimo arte en el país galo, es una de las protagonistas del día por su debut en el Teatro Real. En el imponente escenario madrileño se estrena la ópera Juana de Arco en la hoguera, ocho funciones donde la intérprete se vuelve a meter en la piel del personaje histórico al que ya diera vida en 2005. Un papel recitativo no exento de dificultad para alguien acostumbrada a todo tipo de retos en su más que brillante trayectoria.

Marion es parisina y siente auténtica devoción por su ciudad, si bien desde hace un tiempo decidió mudarse con su gente a vivir a un pequeño pueblo de la costa francesa. "Mi familia está antes que mi carrera", declaraba la actriz ante la prensa en el pasado Festival de Cannes. En el glamuroso certamen no solo presentaba su última película, sino también el lanzamiento de su nueva productora audiovisual. Compañía que, acorde con una de las causas que ella más defiende, estará enfocada a los proyectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. Activista y volcada en concienciar a la sociedad sobre la importancia de preservar nuestro planeta, la también cantante y compositora no descuida lo más mínimo el día a día con su marido y sus hijos. Desde hace quince años, comparte su vida con el actor y director francés Guillaume Canet junto a los dos hijos que tienen en común: Marcel, que nació en 2011 y la pequeña Louise, que vino al mundo en 2017.

La actriz y su compañero sentimental, dos años mayor que ella, forman una de las parejas más estables del mundo del espectáculo en Francia. Se conocieron en 2003 durante el rodaje de Quiéreme si te atreves, pero no comenzaron su relación hasta 2007, un año después de que él se separara de la actriz alemana Diane Kruger, con quien estuvo casado entre 2001 y 2006. Marion Cotillard y Guillaume, que no han pasado por el altar, pusieron a su primer hijo el nombre de Marcel en homenaje al campeón de boxeo Marcel Cerdan, el gran amor de la cantante Edith Piaf. Se trata de la legendaria artista que, precisamente, dio el Oscar a la actriz por la película biopic que ella misma protagonizaba. Marion Cotillard, que sabe tocar el piano y la guitarra, procede de una familia de artistas y fue en 1994 cuando debutó en la gran pantalla con el título La historia del joven que quería que lo besaran.

Después triunfaría con la comedia Taxi, largometraje que le consiguió la primera de sus seis nominaciones a los Premios César, el equivalente galo a los Goya. A partir de entonces, fue sumando títulos a su filmografía hasta que en el año 2003 Hollywood llamó a su puerta de la mano de Tim Burton con la cinta Big Fish. Fue cinco años después cuando ganó la estatuilla por La vida en rosa, convirtiéndose en la única mujer que ha ganado la estatuilla a mejor actriz por una película francesa. Este largometraje le dio además otros reconocimientos como un BAFTA, un César y un Globo de Oro. El pasado septiembre, era una de las grandes protagonistas del Festival de San Sebastián y se subía al escenario del Kursaal para recoger el Premio Donostia. Además, no solo le hizo ilusión ser reconocida con este importante galardón a toda una carrera, sino también recibirlo de una de las amigas que esta profesión le ha dado, Penélope Cruz.

Marion Cotillard ha trabajado de la mano de directores como Christopher Nolan, tanto en Origen con Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt y Tom Hardy; como en El caballero oscuro: la leyenda renace de la saga Batman, donde compartió reparto con Christian Bale. Una lista a la que se suman títulos como Medianoche en París firmada por Woody Allen y otros como Enemigos Públicos, Contagio, Lazos de sangre, El sueño de Ellis o Macbeth. Más allá del cine, Marion Cotillard es todo un icono de la moda y es frecuente verla brillar en las alfombras rojas de los eventos más importantes del mundo, donde deslumbra dándole su toque personal a los diseños de las firmas más prestigiosas, incluso, añadiéndoles detalles con los que marca tendencia. Por si esto fuera poco, es embajadora del icónico perfume Nº 5 de Chanel desde 2020 y también ha sido imagen de los bolsos Lady Dior.

Algunos de los episodios más amargos del pasado de Marion Cotillard nos remiten primero al 2016, cuando fue señalada injustamente como causa del sonado divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie. La actriz francesa, que había rodado en Canarias la película Aliados con el actor, tuvo que salir a desmentir los rumores sobre un supuesto affaire entre ambos. "Ya no me afecta lo que digan sobre mí, pero sí quiero rectificar algunas de las declaraciones que se han hecho sobre esta historia absurda, que además afecta a personas que no deberían haberse visto implicadas", expresaba entonces a Le Journal Du Dimanche. Por suerte, toda aquella polémica no pasó factura a su relación con Guillaume Canet e incluso salieron más reforzados. En cualquier caso, Marion ya había sufrido un golpe mucho más trágico y duro que este, como la pérdida de su primer novio, el actor francés Julian Rassam, que se quitó la vida a las 34 años tras haber quedado en silla de ruedas por un caída accidental.