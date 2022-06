Shay Mitchell da la bienvenida a su segunda hija con Matte Babel

¡Buenas noticias para Shay Mitchell! La actriz de Pequeñas mentirosas ha dado la bienvenida a su segunda hija junto al amor de su vida, Matte Babel. Ha sido este sábado, durante el evento de una marca de viajes que ella misma cofundó, cuando la artista ha anunciado que había sido mamá por segunda vez. "Recientemente he tenido mi segundo hijo y por eso todo esto es mucho más dulce porque esta es la primera vez que realmente he estado fuera de casa desde que la tuve", desvelaba Shay a E! News en el centro comercial de The Grove, en Los Ángeles.

La actriz Shay Mitchell cumple su sueño de ser madre

Su enormen felicidad se ha visto reflejada en las historias que la propia actriz ha ido publicando sobre el acto. En esas imágenes y vídeos se podía apreciar como la intérprete de You ya no tenía en su tripita a su bebé, síntoma de que había sido mamá días atrás. "Es realmente especial venir a visitar a mi otro bebé", añadía la actriz, haciendo referencia a su marca de la cual fue la cofundadora en 2018. Por el momento, Shay Mitchell no ha querido desvelar el nombre de la pequeña. El nacimiento del bebé ha llegado en uno de los momentos más complicados para la actriz, tras perder a uno de los seres queridos más importantes, su abuela: "Decir adiós a un ser querido y, al mismo tiempo, experimentar la alegría de dar la bienvenida a otro en este mundo es el gran ciclo de la vida", explicaba la pareja de Matte Babel.

Shay Mitchell sorprende anunciando que está embarazada ¡y sale de cuentas el mes que viene!

El pasado mes de febrero, Shay revelaba a todos sus seguidores que estaba embarazada, y lo hacía explicando la relación que había entre esta buena noticia y el fallecimiento de su abuela la semana anterior. Ella misma calificaba la experiencia como la más "difícil de su vida": "No puedo evitar pensar que esto ha sido un plan orquestado por el universo, que sabía que necesitaría esta alegría para poder superar la pérdida de una de las personas más importantes de mi vida", continuaba la artista, con varios sentimientos encontrados en su ser. "Sin embargo, esto es una prueba de que el amor, la vida y la pérdida pueden existir profundamente al mismo tiempo. Abuela, te echo de menos cada día. Pequeño, estamos muy emocionados por conocerte. Respiro de paz al saber que ustedes dos ya están conectados de una manera tan cósmica", finalizaba Shay en su perfil público.

Shay Mitchell presenta a su hija y revela el nombre en un emotivo mensaje

Shay Mitchell y Matte Babel comenzaron a salir en 2017. Desde entonces, uno de los mayores deseos de la actriz era quedarse embarazada y ser madre. Y el sueño se cumpliría dos años más tarde. La intérprete de You se convertiría en mamá por primera vez en octubre de 2019. La pequeña Atlas llegaba al mundo después de un largo parto de 33 horas. Su nacimiento sería una de las mayores alegrías de la pareja, ya que el año anterior la actriz había sufrido un aborto espontáneo a las catorce semanas. A día de hoy, y aunque la familia vaya creciendo con el segundo bebé, Shay Mitchell y Matte Babel aún no tienen intención de pasar por el altar.