No te pierdas hoy el estreno de 'Kate, la joya de la corona' en ¡HOLA! PLAY

Kate Middleton ha llegado a los cuarenta años convertida en la joya de la corona británica. Poco a poco, con paso firme y sin llamar la atención, la esposa de Guillermo de Inglaterra se ha ganado el cariño de todos, convirtiéndose en uno de los mayores activos para el futuro de la casa real británica. No te pierdas hoy el estreno del nuevo documental de ¡HOLA! PLAY Kate, la joya de la corona. ¡Dale al play para ver un avance!

Te invitamos a un apasionante recorrido en el que analizaremos, de la mano de los expertos más entendidos en la materia, cómo durante la última década, la duquesa de Cambridge ha definido su personaje y su papel dentro de la familia real británica. En nuestra plataforma online de televisión a la carta analizamos hoy su destacado papel dentro de la familia real y cómo ha conquistado dentro y fuera de sus fronteras a todos con su estilo y saber estar, incluso en los momentos más convulsos.

Impecable icono de estilo, Kate ha demostrado con su ejemplo de belleza, glamour, estilo y saber estar que las princesas no sólamente nacen, sino que también se hacen. Ha sabido adaptarse a las obligaciones reales con naturalidad y gran predisposición, convirtiéndose en la esposa perfecta para Guillermo de Inglaterra. La pareja asume con éxito cada vez más protagonismo en los actos oficiales de la casa real británica, tanto por el delicado estado de salud de Isabel II, que celebra estos días setenta años de reinado, como por la precipitada renuncia de los duques de Sussex a sus obligaciones reales, los duques de Cambridge y sus tres hijos se han convertido en la mejor opción para el futuro de la monarquía inglesa.

¿Cómo ha sido el camino hasta llegar aquí? ¿Sigue la duquesa de Cambridge los pasos de la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales? ¿Cómo es su verdadera relación con Meghan, la duquesa de Sussex? ¿Y con la reina Isabel II? Te invitamos a descubrirlo en un apasionante documental en el que periodistas y expertos en Realeza hacen un minucioso perfil de la futura princesa de Gales en uno de los mejores momentos de su vida.

Isabelle de Courson, directora Área Internacional de ¡HOLA!; Martín Bianchi, redactor jefe de ¡HOLA!; Ana Mellado, periodista El Debate; Eduardo Álvarez, periodista de El Mundo y Mabel Galaz, periodista experta en Casas Reales; analizan en profundidad el destacado papel de Kate Middleton y cómo, sin llamar la atención, soportando las críticas y siendo paciente, se ha preparado para llegar a lo más alto y afrontar ahora, a sus cuarenta años, su gran momento.

Descubriremos los secretos de su éxito y analizaremos las señales con las que está marcando su futuro. Isabelle de Courson nos explicará por qué el príncipe Carlos ha encontrado en Kate la nuera perfecta. Ana Mellado analizará como “No quiere ser una chica elegante, una cara bonita sino demostrar que es una mujer ambiciosa con un plan ejecutivo detrás y con causas sociales importantes como salud mental e infancia y no quiere que el estilismo eclipse su valor”. Mabel Galaz la define como la mujer que “representa la solidez, la persona que nunca mete la pata, que no va a sacar los pies del tiesto como podía pasar con Diana, Fergie o las propias nietas de la reina, ella es como la chica perfecta que nunca se equivoca“ No te pierdas todos los secretos de una mujer a la que “Los que la conocen la definen como una mujer muy discreta, sencilla, cariñosa y cercana pero también muchos dicen que es una persona un poco impenetrable, nadie sabe bien qué es lo que realmente piensa ella.”, en palabras de Marín Bianchi.