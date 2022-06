Juls del Real, la periodista reconvertida en cantante que tienes que conocer

Ha nacido con el talento en las venas y está dispuesta a demostrarlo. Juls del Real, hija del cineasta Antonio del Real, cumple este año la treintena y está buscando una oportunidad en el mundo de la música después de haber estudiado periodismo y haber probado suerte como reportera. Y aunque el mundo de la televisión se le daba bien, lo suyo es cantar, escribir canciones, y expresarse a través de las notas: "Estoy apostando totalmente por la música porque es mi verdadera pasión y vocación", nos ha contado antes de su próximo concierto, que tendrá lugar este viernes 3 de junio en la sala Opium de Madrid. "Es algo que por más que quiera está dentro de mí y no puedo dejar pasar", nos explica, porque aunque ha probado suerte en el mundo de la comunicación y del marketing siempre vuelve a componer.

Juls compaginó la carrera de periodismo con sus estudios de canto, con profesionales como José María Sepúlveda o Raquel Soto, que han ejercido de coach vocales en programas de televisión, y empezó a tomarse en serio la música a partir de 2018, dejando aparcada su otra faceta. Más de 50 canciones salieron de su primera época en el estudio que se construyó en casa, y ha contado con la ayuda del productor Sergio Bernal Díaz, que ha trabajado con otras artistas como Thalía Garrido de Operación Triunfo 2017, para darles forma y publicar su primer álbum, titulado Segunda vida. Además de siete canciones originales, de las cuales una era una colaboración en directo junto al también artista Javi del Val, había varias versiones en inglés y en español con las que la artista demostraba su talento.

No hay mejor inspiración para el arte que el amor, y en el caso de Juls en su vida personal hay mucho que contar. Salió hace tiempo de una relación larga y ahora tiene una nueva ilusión, pero la cantante continúa centrada en su profesión, que es su prioridad número uno.

Las dificultades de la industria de la música

En estos tiempos, y más entre los millennials y generación z, las redes sociales son imprescindibles. No solo para tener una plataforma a través de la cual acceder a tus potenciales fans, también sirven como currículum para artistas como Juls, que es consciente de que cultivar una audiencia en internet es un trabajo más. Por el momento no le ha ido nada mal, porque ronda los 11.000 seguidores y cientos de personas comentan cada una de sus publicaciones. Aquí no solo comparte su música sino también su día a día, su inspiración, su gusto por la moda... y por supuestos sus próximas citas sobre los escenarios.

El día 3 de junio Juls tocará con su mano derecha, su guitarrista Ángel Causapié, con quien también ha colaborado en algunos temas, y mientras espera a que alguna discográfica confíe en su trabajo juntos organizan todo lo necesario para conciertos como el de esta semana. "Quieren gente que ya tenga un recorrido, para tener una apuesta casi segura, no quieren apostar por nadie de cero", nos explicaba sobre las dificultades a las que se enfrenta tanto ella como otros nuevos músicos a la hora de encontrar un gran estudio que les ayude en su carrera.

Su último single es precisamente junto a Ángel Causapié, que se llama Amén y en donde Juls participa como vocalista. El pasado 31 de marzo publicaron el videoclip, grabado en el estudio, por lo que se puede apreciar cómo trabajan y mostrar un pequeño adelanto de cómo sonará en el concierto.

El apoyo de su familia

Los followers ayudan pero tampoco son infalibles. Por el momento todo lo que ha conseguido ha sido con el trabajo incansable que ha realizado desde que supo que quería dedicarse a la música profesionalmente, a pesar de que en casa le hubiera resultado más fácil apostar por el cine. Su padre, Antonio, de 73 años, es el director de La conjura de El Escorial o Y del seguro... líbranos, Señor!; y su hermana es la actriz Blanca Jara. Con ambos tiene una fantástica relación, y el cineasta no duda en presumir de su hija con frecuencia: "Te quiero tanto que duele", le decía en su último cumpleaños.

Juls canta tan bien en inglés como en español y no descarta lanzarse al mercado anglosajón. Ya sea viajando a Londres o a Miami, donde vive su hermana Blanca, su carrera tiene todas las puertas abiertas gracias a esa alma que le pone a sus canciones, sean en el idioma que sean. "Me siento más cómoda en inglés, me siento más yo y me parece que mi voz es más personal en inglés que en español, aunque parezca un poco raro", dice entre risas.