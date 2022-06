Marlene Rodríguez, madre de Evaluna, nos cuenta cómo ha cambiado su vida la llegada de Índigo

El pasado 9 de abril nació la primera hija de Evaluna Montaner y Camilo. Aunque todavía no hemos podido conocerla, sabemos que Índigo es una niña preciosa y sana que ha llenado de alegría a toda la familia, especialmente a sus abuelos, el conocido cantautor Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, que no dejan de dedicarle mensajes muy bonitos. Su vida ya no ha vuelto a ser la misma, hasta el punto de que su nacimiento ha inspirado a la madre de Evaluna para crear una firma de ropa: El Hilo Rojo. Así nos lo ha contado la propia Marlene, que se emociona al hablar de esta etapa que están viviendo. Con ella hemos charlado de la llegada de Índigo, de cómo son Evaluna y Camilo como padres, lo orgullosa que está de su familia numerosa y, además, nos ha contado la tierna historia que se esconde detrás de El Hilo Rojo.

- Marlene, vamos a empezar por el principio: ¿cómo y cuándo surge la idea de crear 'El Hilo Rojo’?

El Hilo Rojo comienza cuando me entero que Eva esta embarazada. Desde hacía mucho tiempo, mi amiga Tina quería hacer cosas para bebés, así que la llamé y le dije: 'Tina, llegó el momento. Necesito para mi nieta todo lo que vayas a hacer'. Y ella me respondió: 'Si lo haces conmigo, lo hago'.

- ¿Por qué ese nombre?

Porque creemos en la leyenda japonesa de El Hilo Rojo y nosotras somos un ejemplo de eso.

- ¿Quiénes te acompañan en este nuevo proyecto?

Valentina Ríos, Marizai Vallenilla y yo somos amigas desde el cole. Son más de 50 años sin despegarnos una de la otra y desde siempre hemos hecho juntas todo tipo de actividades manuales. En Caracas nos juntábamos en mi taller una vez por semana y tomábamos cursos de cerámica, de papel maché, de títeres, bordado y pintura. Y con la pandemia, retomamos esos encuentros de manera virtual.

- ¿Qué es lo que hace tan especiales vuestras creaciones?

Creo que porque están hechas con todo el cuidado y mucha dedicación. Cada prenda es única, los tejidos e hilos son orgánicos, los materiales son naturales y todo el trabajo es artesanal. Cada pieza de nuestra colección es irrepetible.

- ¿Por qué decidisteis crear esta marca? ¿no encontrábais ropa que os gustara?

Hay muchas cosas lindas en el mercado, pero esto tiene que ver más con lo que nosotras somos, con nuestra forma de vestir. Así es como me imagino vestidos a mis nietos, comodísimos, ropa fácil de poner y muy hermosa.

- Todos vuestros produtcos son artesanales y están hechos en España, ¿por qué elegisteis nuestro país?

En España hay manos maravillosas y recuerdo a mi mami comprando ropa española para mis hijos. En España conseguimos unas tintoreras y costureras fantásticas. Todo está hecho con tanto cuidado... se toman el tiempo que sea necesario para que cada pieza sea lo que uno sueña.

- ¿Tenéis pensado ir sacando más colecciones?

Sí, muy poco a poco. Vamos a ir introduciendo nuevos colores porque las estaciones del año influyen en los productos naturales que usamos para teñir y, de acuerdo al clima, estos pigmentos reaccionan diferente. ¿No es maravilloso eso?

- ¿Qué dice tu familia sobre este proyecto?

Justamente ayer, Eva me pasó un listado de prendas que quiere para Índigo durante esta gira de verano en Europa. En la familia nos apoyamos en cualquier idea, en cada proyecto y es real, nos sentimos requeteinvolucrados y muy orgullosos.

- Este nacimiento se ha producido a la par que el nacimiento de tu nieta Indigo, ¿dirias que ha sido tu inspiración?

Sin duda, Índigo es la responsable. Además, el color índigo está muy presente en esta primera colección y me encanta. Amo el color, amo lo que se logra, amo el nombre, amo la historia. Mi nuera Stef, cuando Indi nació, les regalo a Eva y a Cami, semillas de la planta para que las sembraran en su casa.

- Muchos fans se preguntan si ya la habéis vestido con vuestra ropa, ¿es así?

Sí, ya Índigo se vistió de El Hilo Rojo. Lo primero que usó fue un guardapiés y se veía como una princesa.

- Desde que nació su hija, Evaluna y Camilo han estado totalmente volcados en su cuidado. ¿Cómo les ves como padres primerizos?

Eva, Cami e Indi fluyen como pocas veces lo he visto. Son padres naturales y en paz, eso hace que la nena sea plácida y feliz. Estar con ellos es un gozo, los hemos acompañado desde cerquita, pero ellos han desarrollado su propia danza de tres.

- Y tú, ¿cómo eres como abuela?

Yo creo que soy una abuela cool pero cero permisiva, no me gustan los bebés malcriados. Creo absolutamente en los límites, en el respeto y, sobre todo, que con amor todo lo demás fluye a la perfección.

- Tu hija y Camilo eran muy activos en redes sociales pero ahora no tanto, ¿han decidido cambiar?

Creo que en algún momento volverán a estarlo, pero ahora está claro que su prioridad es estar hacia adentro y no hacia afuera, cuidarse, aprender, mimarse, vivir al 100% este milagro de vida... Eso es lo que están haciendo y yo lo celebro, se han cuidado un montón.

- ¿Crees que pronto podremos conocer a Índigo?

Claro que sí, ya terminó la cuarentena y ya salieron de gira. Índigo no está en las redes porque ellos sienten que por ahora es mejor así y yo estoy muy de acuerdo, pero ya salieron al ruedo.

- Además, dentro de poco vas a volver a ser abuela con la llegada de Apolo, ¿cómo lo estáis viviendo?

Agradecida, Dios es sobreabundante. Para fin de año tendremos siete nietos, eso es maravilloso. Siempre quise una familia grande y lo vamos logrando.

- Sois una piña, ¿cómo conseguis estar tan unidos?

El poder de la madre que ora se llama eso (jajaja), doblando la rodilla y pidiéndole a Dios que nos mantenga así.

- Además de la marca de ropa, ¿qué otros proyectos tienes?

Estoy escribiendo un cuarto libro para Eva que se llamará Evaluna Llena, sigo con mis cubos de 'By Heart Boxes', estoy desarrollando una serie para Disney, trabajando activamente en The House Project Foundation y terminando la construcción de Casa Montaner, el Hotel Boutique en Samaná (República Dominicana). Pero a lo que más tiempo le dedico es a ser esposa, mamá y abuela.