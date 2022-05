Javier Bardem recuerda el regalo de boda que les hizo Woody Allen cuando se casó con Penélope Cruz

Más de una década de amor une a Javier Bardem y Penélope Cruz, ya que se casaron en una íntima y romántica boda celebrada en julio de 2010. La pareja se había conocido años antes, durante el rodaje de Jamón, Jamón, y volvieron a coincidir después en Vicky Cristina Barcelona bajo las órdenes de Woody Allen. Un filme en el que se encendió la chispa, aunque nunca habíamos imaginado cómo había ocurrido hasta que ahora lo ha contado el actor durante su aparición en el festival de Cannes. "En una escena, teníamos que darnos un beso en la cama. Empezamos y seguimos besándonos. Empezó a durar tanto, como una hora, que se fue el equipo y cuando terminamos no quedaba nadie", ha contado el intérprete español al recordar otros momentos de su carrera en los que ha estado acompañado por su actual esposa.

"Woody Allen nos mandó el metraje como regalo de boda", ha recordado Javier Bardem, explicando que antes de ese momento, durante el rodaje, Penélope y él habían estado ignorándose sin darle importancia al hecho de que dos actores españoles estuvieran compartiendo escenas en la que sería una de las películas más reconocibles de la filmografía del prestigioso director. Precisamente sobre estos momentos, el cineasta contaba hace dos años en su biografía que consideraba al intérprete de No es país para viejos como "uno de los mejores actores del cine de la actualidad", y a su compañera de reparto en Vicky Cristina Barcelona como "uno de los seres humanos más sexy sobre la faz de la tierra".

Javier Bardem ha estado en el festival de Cannes este viernes para presentar una clase magistral, a la que ha llegado y de la que se ha ido rodeado de aplausos. "Tener tus propias opiniones hoy es arriesgado", ha dicho el actor, que nunca ha temido a la polémica, defendiendo por ejemplo a Woody Allen ante las alegaciones contra él. "Debemos tenerlas porque si solo decimos lo que la gente espera que digamos no hay discusión. Tener enemigos y una opinión está bien. De lo contrario es imposible crecer", ha compartido el intérprete, a pesar de que sus palabras han sido el objeto de la polémica en Estados Unidos cuando, por ejemplo, se defendió de haber sido escogido para interpretar a Desi Arnaz, marido de Lucille Ball entre 1940 y 1960 y de origen cubano, en Being the Ricardos.

Javier Bardem y Penélope Cruz han vivido una de las experiencias más inolvidables de su carrera este año, cuando ambos eran nominados (una vez más) a los premios Oscar, pero se trataba de la primera vez que coincidían recibiendo este honor. A pesar de que ninguno de los dos se llevó el galardón, la emoción de acudir juntos y con esa posibilidad ya fue suficiente para la protagonista de Madres paralelas, que podría haberse llevado además el galardón por una interpretación en español. Ambos tienen ya una estatuilla en su poder, y no hay duda de que en el futuro optarán a alguna más puesto que son dos de los artistas de nuestro país mejor valorados en Hollywood.

