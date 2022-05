Quién es Andrea Sesma, la mujer con la que se relaciona a Miguel Ángel Silvestre

Desde Blanca Suárez a Belén López, Miguel Ángel Silvestre tiene un pasado sentimental repleto de mujeres a la que todos sus seguidores conocen. Y aunque todavía ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que mantengan una relación, el actor ha sido fotografiado de manera cómplice con Andrea Sesma, una influencer asturiana con la que, tal y como demuestran las instantáneas que ha publicado Lecturas, podría haber iniciado algo más que una amistad, pues los dos intercambian gestos de afecto y se besan por las calles de Madrid. La también deportista, que cumplió hace unas semanas 28 años, es una amante de la moda y de los viajes, dos de las pasiones que más retrata en sus perfiles sociales. Además, le encanta pasar tiempo con sus amigos, la gastronomía y cuidar de sus dos hijos, fruto de su matrimonio con el futbolista del Atlético de Bilbao Iker Muniain.

VER GALERÍA

Dani Martín sorprende a la novia de Iker Muniain en su boda ¡con un concierto sorpresa!

La modelo le dio el 'sí quiero' al jugador en junio de 2017 en una romántica ceremonia celebrada la basílica de Begoña de Bilbao. Tras un noviazgo sólido durante años, la creadora de contenido y el deportista celebraron un enlace rodeados de muchos invitados entre los que se encontraban los actores y humoristas Dani Martínez y Julián López y otros jugadores del Athletic de Bilbao como Aritz Aduriz o Ander Iturraspe. Aquella celebración contó, además, con la actuación sorpresa de uno de los cantantes favoritos de la novia, Dani Martín, con quien días antes se había fotografiado sin imaginar que actuaría en su boda.

Fruto del amor entre Andrea e Iker nacieron sus dos hijos, Iker Jr. y Claudia, de 7 y 3 años y medio respectivamente. Y aunque poco se sabe de su separación, ya que el punto final a su historia de amor ha sido de forma discreta, lo cierto es que la última fotografía de la influencer con el que fuera su marido es de la Supercopa de España en 2021, cuando Sesma escribió un precioso mensaje familiar: "Sin duda uno lo que más quiere en el mundo es a sus hijos.. Y darles este recuerdo para su infancia es ¡muuuy grande! ¡Aupa Athletic!", puso junto a la instantánea en la que sonrien felizmente.

VER GALERÍA

Miguel Ángel Silvestre se deshace en piropos con su ex Blanca Suárez

Toda una madraza y amante del barranquismo, el surf, los quads y el deporte en general, Andrea aprovecha sus perfiles sociales para reflexionar sobre lo importante que es la maternidad para ella, un momento que cree que desgasta mucho pero que pasa demasiado rápido. "Un día te vas a dar cuenta de que no hay carreras por pasillos interminables; ni risas a hurtadillas en la cama para desafiar el sueño; ni cuentos a quien leer, ni sábanas a quien tapar a medianoche, ni almas respirando sueños... Y un día te vas a dar cuenta de que la despensa está llena de recuerdos y que sobran platos en la mesa; y que todo está en orden", escribe la influencer, añadiendo que cuando sus hijos sean mayores echará mucho de menos los gritos, haciendo hincapié en vivir cada instante porque si no "la vida ya no vuelve".