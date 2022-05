Niña Pastori presume de sus niñas en la Primera Comunión de su hija María

Loading the player...

Niña Pastori y su familia se han reunido este fin de semana en Cádiz por un importante acontecimiento: la Primera Comunión de la hija menor de la artista, María. La cantante, que estaba pletórica, posó con su marido y sus pequeñas y presumió de su niña compartiendo una foto en la que se pueden apreciar los detalles de su vestido. Niña Pastori también se ha mostrado orgullosa de su hija mayor, publicando un selfie junto a ella con este mensaje: "Mi hija Pastora no es de este planeta ….. no he conocido otro corazón igual". Dale al play y no te lo pierdas.

-Alejandro Sanz revoluciona internet con una curiosa foto de joven con Niña Pastori