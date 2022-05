Ester Expósito, Vicky Martín Berrocal, Esther Cañadas... la divertidísima fiesta de cumpleaños de Jon Kortajarena

Loading the player...

Jon Kortajarena cumplía 37 años el pasado 19 de mayo y este fin de semana lo celebraba en Madrid con una fiesta por todo lo alto a la que asistían numerosas celebrities de nuestro país. Vicky Martín Berrocal, Paco León, Miguel Ángel Silvestre, Ester Expósito, Carmen Machi, Isabel Jiménez, Javier Calvo o su gran amiga Esther Cañadas no se podían perder una de las megafiestas de la temporada. "Happy birthday to me! Gracias de corazón a todos los amigos/as que vinisteis a celebrar conmigo. Me sentí muy querido y muy feliz". Dale al play y no te pierdas la divertidísima fiesta de cumpleaños de Jon Kortajarena.

