Fallece el actor Chete Lera en un accidente de tráfico

Chete Lera ha fallecido en Málaga en un accidente de tráfico, el actor gallego era conocido por su larga trayectoria teatral y sus trabajos cinematográficos a las órdenes de grandes directores como Julio Meden, Alejandro Amenábar, Fernando León de Aranoa, Itziar Bollaín o Jose Luis Cuerda. Comenzó su carrera en 1978 de manera aficionada, mientras estudiaba psicología en la facultad, en 1981 dio el salto profesional hasta crear su propia compañía de teatro y paso a paso convertirse en uno de los rostros más queridos por los grandes maestros de la dirección. Su recuerdo quedará para siempre en grandes éxitos de la gran pantalla como La ardilla roja, Secretos del corazón, Familia, Barrio, Abre los ojos o ¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?, con cuya adaptación teatral consiguió su primera nominación al los Premios Valle Inclán de teatro en 2007. Compartía su vida con Charo Martín-Crespo, la reconocida directora escénica que impulsó el festival de teatro infantil Teatralia, con la que actualmente residía en Málaga.

El accidente tuvo lugar ayer, a las siete menos diez de la tarde, en una carretera del Rincón de la Victoria, pequeño municipio de la localidad de Málaga, según fuentes de Protección Civil. El actor era el único ocupante del vehículo, que cayó por un desnivel de alrededor de 50 metros hasta una plantación de viveros. A la llegada de los equipos médicos el interprete ya había fallecido. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde el próximo sábado se le practicará la autopsia, según han informado los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía.

La Academia de Cine ha confirmado la muerte del actor, nacido en La Estrada (Pontevedra), que residía actualmente en una pequeña localidad de Málaga cerca del lugar donde ha ocurrido el desgraciado accidente. Su nombre real era Ramón Mariano Fernández Lera, fue el primero de once hermanos, entre los cuales se encuentran el escritor Antonio Fernandez Lera y el músico Joaquín Lera. Antes de decidir dedicarse a la interpretación, tras licenciarse trabajó como empleado de banca, ingeniero aeronáutico y piloto de aviación. Sobre las tablas trabajo a las órdenes de José Luis Gómez, Lluís Homar y Gerardo Vera, entre muchos otros. En televisión pudimos verle en pequeñas apariciones de grandes éxitos como Los ladrones van a la oficina, Médico de familia o Cuéntame cómo paso, donde colaboró en 2014. Fue galardonado con el premio a Mejor Actor del Festival de Málaga de 2002 por su interpretación en Smoking Room, bajo las órdenes de Julio Wallovits y Roger Gual. Su último trabajo para la pantalla lo realizó a las órdenes de Berto Romero y Javier Ruiz Caldera en la serie Mira lo que has hecho de Movistar.

Su hermano, el músico y compositor Joaquín Lera, desolado tras la noticia, ha confirmado la pérdida compartiendo una imagen de ellos dos juntos a orillas del Atlántico junto a la que escribe unas emotivas palabras de despedida para el actor: "Siento comunicaros que ayer, mi querido hermano y grandísimo actor, Chete Lera; nos ha dejado. Un accidente de coche se lo ha llevado. Mi querido hermano Chete. Estamos en shock. No me lo creo. Hablé con él hace unos días para enviarle un vídeo de una obra de teatro que le había grabado con tres cámaras para que pudiera verla cuando quisiera; Coloquio de los perros de Miguel de Cervantes. Estaba feliz, viviendo en un pueblito de Málaga con su querida Charo. Venía de darse un baño en el mar y el asfalto se ha llevado a uno de los más grandes actores que ha dado este país. Te quiero hermano. Te queremos. Descansa en paz queridiño. Sigues y seguirás vivo en mi corazón y en los millones de recuerdos que compartimos. Aquí estamos los dos, en la foto, dando un paseo por las rocas de Corcubión, en nuestra querida Galicia, como dos niños traviesos, abrazados y felices. Así te recordaré. Te quiero Chetiño. No tengo palabras." Desde aquí, transmitimos también, nuestro más sentido pésame a la familia del actor.