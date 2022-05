Gemma Cuervo se emociona al recordar a sus compañeras de de 'Aquí no hay quien viva'

El cariño del público por la actriz Gemma Cuervo es incalculable, y aunque los más jóvenes la recuerden por los papeles que tuvo en series tan reconocidas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, Gemma es una de las intérpretes españolas más destacadas, con más de medio siglo en el mundo de la interpretación. A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado el teatro y la televisión, participando en más de 80 obras y multitud de películas y series. Sin embargo, los espectadores siempre la recordarán con mucho cariño en su papel de Vicenta, acompañada de sus fieles amigas en la ficción Marisa y Concha -Mariví Bilbao y Emma Penella, respectivamente-, en la mítica serie de Aquí no hay quien viva.

VER GALERÍA

Fallece la actriz Mariví Bilbao a los 83 años

Lamentablemente, las dos compañeras de reparto con las que Gemma Cuervo tenía una profunda amistad en la ficción, fallecieron. Emma Penella fue la primera en marcharse a los 76 años en agosto de 2007. Seis años después lo hacía Mariví Bilbao a los 83 años de edad en 2013. La propia Gemma Cuervo ha querido recordar a sus inseparables compañeras de reparto con mucho cariño: "Las echo mucho de menos. Eran únicas. Teníamos un trío encantandor. A cada cual más diferente, a cada cual más bonita. Ya no están, las dos fallecieron y me he quedado yo sola", sentía con nostalgia la madre de Cayetana Guillén Cuervo con lágrimas en los ojos, en una entrevista para Socialité. "Emma se sentaba en un sitio y cuando no la conocían decía, 'yo soy Emma Penella'. Mariví se pasaba el día fumando, uno tras otro. Era maravillosa, muy inteligente, rápida", rememoraba con mucha pena la que diera vida a Vicenta en Aquí no hay quien viva.

VER GALERÍA

Fallece la actriz Emma Penella a los 76 años

Gemma Cuervo también ha querido dedicar unas palabras a su marido ya fallecido, el también actor Fernando Guillén. A punto de cumplirse una década de su muerte, la actriz lo recuerda con mucho cariño: "Un amor puro y maravilloso. Y constante. Tenía una memoria extraordinaria, era muy culto, era muy agradable tenerle como compañero de vida. Y la gente nos quería con locura. Entrábamos en un restaurante y la gente se ponía de pie para aplaudirnos", contaba empañada de lágrimas y con voz entrecortada la madre de Cayetana Guillén Cuervo. "Era un marido excelente, nunca se enfadaba, era un ser maravilloso, sus hijos y yo le adorábamos", decía Gemma, feliz por la familia que había conformado con Fernando Guillén, con el que estuvo casada durante más de 50 años, y sus tres hijos -Cayetana Guillén Cuervo, Natalia Guillén y Fernando Guillén Cuervo-.

VER GALERÍA

El 'ángel' de Fernando Guillén Cuervo enamora también a su suegra

Respecto a sus tres hijos, de los cuales se ha mostrado muy orgullosa de todos ellos, la actriz también ha querido dedicarles unas palabras mientras enseñaba fotografías de los mismos: "Han sido tres hijos maravillosos, tengo que estar fuerte y espléndida para ellos". A sus 85 años, Gemma Cuervo siente pasión absoluta por su profesión y no plantea jubilarse. De hecho pretende seguir siendo actriz hasta el final de su vida: "Adoro mi profesión, que no me la quiten. Hasta el último momento seré actriz", aseguraba la artista.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.