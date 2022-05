María José Campanario sorprende a Jesulín de Ubrique con un durísimo (y claustrofóbico) reto

Anonadado. Así se ha quedado Jesulín de Ubrique tras ver a María José Campanario realizar una de las pruebas más duras que se han visto en la televisión: conseguir salir de una urna llena de agua, a ciegas, y cerrada con candados. Un gesto de amor que ha sido totalmente inesperado para el diestro, sobre todo por su avanzado embarazo y por la enfermedad crónica que padece. Sin embargo, María José Campanario ha querido sorprender por amor a su marido y demostrar así la fortaleza que tiene tras el difícil y angustioso reto de El Desafío, llegando a llorar de manera desconosolada al terminar la prueba.

VER GALERÍA

La felicidad de María José Campanario al afrontar su tercer embarazo, como ha anunciado ¡HOLA! en exclusiva

"Es una sorpresa para la persona que duerme conmigo", comenzaba María José Campanario tras presentarle Roberto Leal a los allí presentes y a los espectadores -para incredulidad del torero-, reconociendo que su marido no sabía la prueba que iba a realizar. Al tocarle el turno, Jesulín era un manojo de nervios por el reto de escapismo tan complicado que se había puesto por delante la odontóloga. Sin embargo, y tras casi tres minutos trabajando en apnea, con cortas salidas a la superficie para tomar aire, María José Campanario superaba la prueba con creces, ante la angustia y la preocupación del torero viéndola desde cerca. Ya fuera de la urna, Jesulín de Ubrique ha ido corriendo hacia ella a abrazarla y besarla, apoyando en todo momento a su mujer con bonitas palabras, "eres una campeona", decía el marido de la odontóloga.

VER GALERÍA

¿Cómo cree María José Campanario que le afectará la fibromialgia a su embarazo?

"Si no fuera por mí marido, no sé por quién lo iba a hacer", reconocía María José Campanario tras recibir el cariño de Jesulín y la ovación del público. En ese momento, la odontóloga ha roto a llorar de forma desconsolada: "Perdonadme, pero necesitaba este 'tú puedes, María José'. De verdad, lo necesitaba mucho", decía entre lágrimas la esposa del diestro. La situación tan emotiva que se estaba viviendo en el plató ha emocionado a Pilar Rubio, miembro del jurado del programa, que no ha podido evitar tomar la palabra por lo que estaba viendo: "Es la prueba más romántica que he visto en mi vida. Por él, por ella, por el amor que se tienen y cómo se cuidan incluso en esos momentos", confesaba con lágrimas en los ojos la mujer de Sergio Ramos.

VER GALERÍA

La fibromialgia, la enfermedad reumatológica de María José Campanario

Con la realización de esta complicada prueba, María José Campanario se ha superado a sí misma. Desde que le diagnosticasen fibromialgia, una enfermedad crónica que padece desde hace más de diez años y que le causa muchos dolores musculares muy fuertes, la mujer de Jesulín de Ubrique ha tenido que pasar por momentos muy difíciles, al ser ingresada en el hospital en varias ocasiones y someterse así a múltiples tratamientos para llevarlo lo mejor posible. Pero a pesar de las adversidades, la pareja se ha hecho aún más fuerte y esperan con ilusión su tercer hijo en común muy enamorados.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.