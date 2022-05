La doble australiana de la duquesa de Cambridge que aspira a aparecer en 'The Crown' Brittany Dixon es artista y se está haciendo especialmente popular en las redes por su parecido con Kate Middleton

No es la primera vez que a la duquesa de Cambridge le sale una doble. En algunas ocasiones, el parecido es producto de una estudiada caracterización y maquillaje, pero en otras surge de forma natural, alentado incluso por usuarios de las redes que perciben las similitudes antes que la propia "doble". En el caso de Brittany Dixon, esta joven artista australiana utilizaba su perfil para compartir sus obras, pero se ha hecho especialmente popular por lo mucho que se parece a la Duquesa. Tanto que muchos de sus followers le han animado a presentarse para interpretar a la joven universitaria Kate en The Crown... y ella les ha respondido. Dale al play y no te lo pierdas.

