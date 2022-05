Fallece la cantante Naomi Judd, madre de la actriz Ashley Judd

Naomi Judd ha fallecido. La popular cantante de country llevaba años luchando contra una depresión que le ha llevado a quitarse la vida a los 76 años de edad. Han sido sus hijas, Wynonna y Ashley, las encargadas de confirmar esta triste noticia a través de un comunicado en sus perfiles sociales. "Hoy las hermanas hemos vivido una tragedia. Hemos perdido a nuestra hermosa madre a causa de una enfermedad mental. Navegamos por un profundo dolor y sabemos que como nosotras la amamos a ella, ella era amada por su público. Estamos en un territorio desconocido", han escrito para expresar su conmoción en este amargo momento.

Por respeto a sus familiares, que han pedido privacidad en este duro trance, no han trascendido más detalles de lo sucedido. Sin embargo, su hija menor, la actriz Ashley Judd, sí que ha querido compartir una nueva publicación con distintas imágenes de ella junto a su progenitora. Además, mostraba el enorme agradecimiento que sentía por los mensajes de apoyo y ánimo que había recibido en las últimas horas por parte de sus seguidores. "Gracias por cada pensamiento, oración y mensaje, correo electrónico y expresión", ha asegurado la intérprete.

De la misma manera, la protagonista de Heat ha asegurado que a pesar del dolor que siente intenta pensar en este suceso como un nuevo capítulo en el que espera que su madre pueda lograr obtener la libertad que ansiaba. "Cada uno de nosotros está solo, protegido en la nada y sostenido en todo. Es el comienzo de una vieja historia, vida y muerte, pérdida y vida. Se libre mi hermosa madre. Se libre", ha expresado la actriz intentando así encontrar algún tipo de consuelo ante la pérdida.

Naomi Judd tuvo una vida profesional repleta de éxitos. En la década de los ochenta formaría junto a su hija mayor Wynonna el dúo musical The Judds, que, con temas como Love Can Build a Bridge, lograría alcanzar las primeras posiciones en las listas musicales del momento, llegando, incluso, a ganar distintos premios Grammys por su trabajo. Sin embargo, tras ser diagnosticada de hepatitis y retirarse de los escenarios para recuperarse de su dolencia, la artista empezó a arrastrar un trastorno mental que marcaría los últimos años de su vida.

Así lo expresaba ella misma en su libro de memorias publicado en el año 2016, River To Time My Descent into Depression and How I Emerged with Hope, donde la vocalista se sinceró sobre la salud mental y su experiencia con la enfermedad. "Nadie puede entenderlo si no ha estado allí. Es vivir el peor día de tu vida, tocar fondo y luchar contra una pesadilla". A pesar de todo, parecía haber tenido una notable mejoría, ya que estaba previsto que retomara la canción realizando un tour de conciertos por Estados Unidos a partir del mes de septiembre. En cambio, estos planes de futuro no han sido posibles por este fatal desenlace que vuelve a poner de relevancia la importancia del cuidado y bienestar psicológico.

