Pablo Alborán obligado a posponer su gira tras dar positivo en Covid

Pablo Alborán cancela su gira tras dar positivo en Covid 19. Aquejado de molestias en la garganta, el cantante "se encuentra bien" pero deberá guardar cuarentena antes de volver a los escenarios. Hace unos días tuvo que posponer sus dos conciertos en el Auditorio de Zaragoza. Muy apesadumbrado el malagueño escribía en un comunicado a sus seguidores que tras notar una afección de garganta los médicos le habían recomendado hacer reposo absoluto para poder recuperarse: “Familia, estoy muy muy triste. He intentado seguir adelante y no posponer los conciertos en Zaragoza de hoy y mañana, pero el médico me ha recomendado reposo absoluto. Me da mucha rabia no haber podido avisar antes. Siento muchísimo las molestias, de verdad”.

Ahora el artista confirma que necesitará más tiempo del que esperaba para reponerse, pues lo que parecía ser un simple catarro, ha resultado ser Covid 19, así lo ha confirmado a todos sus seguidores: “Pablo Alborán Gira de Teatros 2022 se ve obligado a posponer sus conciertos más inmediatos al dar positivo en Covid-19. Aplaza sus conciertos de A Coruña 1 y 2 de mayo debido al Covid. El artista malagueño ha dado positivo en coronavirus por lo que tendrá que guardar cuarentena hasta el resultado negativo de la prueba. El cantante se encuentra bien, deseando recuperarse pronto para continuar su Gira de Teatros”

Según apuntó el intérprete durante una entrevista en La Resistencia, ya se enfrentó al virus por primera vez en 2020 sin síntomas de gravedad: “Pasé el Covid hace tres o cuatro meses y estoy bien”, entonces aprovechó el confinamiento enredándose con la cocina y la lectura y sacó grandes lecciones sobre la pandemia, un duro momento en el que aprendió a "valorarlo todo mucho más". Le deseamos una pronta recuperación para que pueda volver a retomar con fuerza la gira acústica en la que está inmerso, un espectáculo que le está llevando por los teatros de toda España y en el que se puede ver de nuevo al Pablo más íntimo y cercano, a solas con su guitarra.

