Brian May, de 'Queen', abrumado por las muestras de cariño tras hacer público su problema de salud

Brian May, el mítico guitarrista de Queen, ha tenido muy preocupado a sus seguidores de todo el mundo debido a un problema de salud. Lo cierto es que el artista británico no lleva una buena racha ya que en diciembre de 2021 sufrió la variante ómicron del Covid y lo pasó bastante mal. Este jueves, Brian compartía un vídeo en su perfil público donde confesaba que ha padecido un virus. "Tengo un virus horrible, no es Covid porque no he dado positivo, pero es algo que me ha hecho bastante mal". así que no he estado mucho por aquí". A los pocos minutos de la publicación del vídeo, la estrella de Queen recibía miles de mensajes de sus fans. Brian asegura que está abrumando por tantas muestras de apoyo y cariño, "no puede estar más agredecido a la vida"

Afortunadamente, la estrella de Queen ya está mucho más recuperada y puede disfrutar del éxito que está cosechando su último ábum, Another World, que se ha colado en los primeros puestos de las listas de ventas en el Reino Unido. Brian se muestra exultante por todas las alegrías que le está reportando este trabajo que es la reedición de un disco suyo en solitario de 1998 que ya estaba descatalogado. Repleto de potentes himnos rockeros, melodías electrizantes y con un espectacular sonido de guitarra, Another World es un álbum del que May se siente tremendamente orgulloso “A este álbum, históricamente mi segunda grabación en solitario, le hemos puesto el mismo amor y cuidado que pusimos en Back to the Light". A sus 74 años, el mítico guitarrista de Queen celebra la vida tras superar un problema de salud 'horrible'.

