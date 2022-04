Conoce a Ana Cristina Ordóñez González, la niña de 12 años que podría dar la sorpresa en los premios Platino

La noche de los Platino tendrá una invitada muy especial, la pequeña Ana Cristina Ordóñez González, que con solo doce años ha sido nominada a su primer galardón. La actriz es una de las protagonistas de Noche de fuego, una película mexicana que puedes ver en Netflix y que está presente en tres categorías, una de ellas la de mejor interpretación femenina para esta joven artista. El filme cuenta la historia de una niñas que se disfrazan de mujeres en su escondite para huir de la violencia que viven en su ciudad. El papel que hace, bajo la dirección de Tatiana Hueza, ha sido su debut profesional y no ha parado de recibir halagos por su trabajo.

Ana Cristina ha desvelado en una entrevista con el medio mexicano El Universal Queretaro que, aunque no tenía ninguna experiencia en el mundo de la interpretación, sintió una enorme conexión con el personaje al que daba vida, que se llama Ana como ella. También ha compartido que en un primer momento, todo el mundo se preocupó por ella cuando la llamaron para el casting, por si la "robaban" o si le "pasaba algo", pero consiguió seguir adelante con el sueño de convertirse en actriz. Ni siquiera le echó para atrás la idea del cambio de pelo radical que tenían que hacerle para encajar en el papel: "Desde el casting me dijeron que me lo iban a cortar, y yo les dije que sí quería, lo tenía largo y me costaba trabajo peinarme, así que se me hizo fácil, pero nunca me hubiera imaginado que me lo fueran a cortar tan chiquito".

Noche de fuego fue presentada en el Festival de Cannes, el Internacional de Cine de Atenas y en San Sebastián, recibiendo una ovación en más de uno de estos encuentros. A pesar de que entró en la lista de diez filmes que la Academia de Cine de Hollywood seleccionó antes de anunciar a las cinco nominadas, finalmente Prayers for the stolen (como se tradujo en inglés) no llegó a estar en la gala de los Oscar. Esa espinita podrán sacarla en los premios Platino el próximo domingo 1 de mayo. "Nunca me hubiera imaginado que la película fuera a llegar tan lejos", ha admitido Ana Cristina, que ha recordado que durante un tiempo entre el rodaje y el estreno se desilusionó pensando que la producción no iba a salir.

Desde su debut cinematográfico, Ana Cristina ha tenido la oportunidad de conocer a Yalitza Aparicio, protagonista de la oscarizada Roma, de Alfonso Cuarón, y entre sus consejos para continuar dedicando su vida al mundo del cine estuvo el de echarle "muchas ganas", puesto que no se trata de una carrera fácil. La protagonista del filme de Alfonso Cuarón lo sabe bien, puesto que desde su participación en la conocida película que se puede ver en Netflix ha trabajado en varios cortos y solo ha podido estrenar un título. Actualmente se encuentra rodando la serie Midnight Family, con los españoles Itzan Escamilla y Óscar Jaenada.

