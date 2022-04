Isabel Rábago se emociona al hablar sobre su marido y explica su decisión de no tener hijos

Isabel Rábago escribe un nuevo capítulo en su trayectoria profesional. La periodista ha publicado su tercera novela, La cortesana fiel. Un proyecto literario al que le ha dedicado muchas horas de trabajo durante los últimos meses y que no habría podido salir a la luz sin el apoyo de Carlos, su marido, pues fue el también periodista quien la animó a dar este paso. "Él es la persona que siempre me anima, cuando me propusieron escribir el libro yo estaba en mi primer año de máster y no estaba segura, pero él me dijo 'tú puedes'", ha explicado en Viva la vida, el programa de Telecinco donde trabaja como colaboradora.

Además de ser su mano derecha en esta aventura, también se ha convertido en su mejor crítico, pues en él depositó toda su confianza al presentar la ficción de manera definitiva. "Fue el primero que lo leyó y está muy orgulloso del trabajo", ha asegurado la que fuera concursante de Secret Story. Por todos estos motivos, la dedicatoria no podía ir dirigida a otra persona que no fuera a su gran compañera de vida. "Para mi susurro de abril, me sigo perdiendo en tu mirada, seguiremos soñando", eran las bonitas palabras que usaba para referirse a su fiel compañero de camino.

La pareja lleva compartiendo prácticamente toda una vida juntos, pues se conocieron durante su etapa universitaria y desde entonces no se han separado el uno del otro, sellando su amor en el año 2007 cuando pasaron por el altar. Una historia de amor que sus compañeros de profesión conocen de primera mano, ya que todos ellos coincidían en que a pesar del paso del tiempo la pareja se procesa una admiración mutua. Además, y tras todos estos elogios, la tertuliana ha querido explicar una de las preguntas más repetidas, el motivo por el cual no ha formado una familia a su lado. Y es que, con respecto a la paternidad, el matrimonio también se encuentra en completa sintonía. "Es una decisión conjunta y absoluta de los dos. Siempre lo hemos tenido claro y es una elección que no cambio por nada del mundo", ha confesado Isabel Rábago, puesto que esto es lo que mejor se adapta a su frenético estilo de vida. "Sin hijos puedo hacer muchas cosas a otro tiempo y a otro ritmo", ha declarado para concluir con este tema.

La periodista cántabra ha demostrado en más de una ocasión que es polifacética, pues en su carrera profesional ha probado suerte en diferente campos, desde la política al mundo de las pasarelas. Una forma de ser que ha querido plasmar también en su nuevo libro, pues se trata de la historia de dos mujeres fuertes, que luchan por alcanzar sus sueños. Ella misma ha reconocido que parte de su esencia la ha volcado en las dos protagonistas, con las que llega a sentirse incluso identificada. Además, en estos momentos, se encuentra también ocupada en la realización de sus prácticas profesionales correspondientes al final de su segundo grado universitario en Derecho.

