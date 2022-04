Claudia Osborne muestra la habitación de su bebé

Loading the player...

"Tengo la cunita y alguna cosa más... pero aún queda todo el montaje y dejar su cuartito listo para cuando llegue el momento", declaraba Claudia Osborne hace un par de meses en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores. Ahora que el momento de la llegada de su primer hijo -que será una niña y se llamará Micaela- se está acercando, parece que el cuarto del bebé va tomando forma. La hija de Bertín Osborne ha compartido un vídeo en el que aparece presumiendo de tripita precisamente en esta habitación. "Ya me vengo todos los días y me siento un ratito aquí. En su cuartito. Imaginando el día que llegue", ha comentado. Dale al play y no te lo pierdas.

-Ana Cristina Portillo cuenta cómo lleva su hermana Claudia Osborne el embarazo: 'Tenemos ganas de que llegue el bebé'

