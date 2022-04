'Torres de Malory', la serie basada en los libros de Enid Blyton que te devolverá a la infancia

Los fans de la literatura están de enhorabuena, pues desde el pasado viernes está en HBO Max la serie Torres de Malory. La ficción está basada en la saga de libros con el mismo nombre de la popular autora británica Enid Bylton, que también ha firmado otros clásicos literarios como Las aventuras de los cinco o Siete secretos. Esta temporada es la adaptación del primer tomo de la historia, que se ambienta en 1941 en un exclusivo internado para niñas llamado Benenden, que, como consecuencia de la guerra, ha tenido que ser reubicado. La escuela abre sus puertas para recibir a una nueva generación de alumnas, pero, sin duda, la protagonista indiscutible de esta promoción es la pequeña Daryl Barryl, una niña de 12 años que se caracteriza por ser muy traviesa, pero con un genio complicado cuando se enfada.

Además de las lecciones escolares básicas, la pequeña tendrá que aprender a convivir con el resto de las compañeras, que se acabarán convirtiendo en su grupo de amigas, un reto todavía más complicado para ella. Las alumnas vivirán numerosas aventuras juntas, llegando a desafiar en muchas ocasiones las reglas establecidas por las profesoras, metiéndose así en más de un problema. Si se sigue el orden natural de los libros, se podrá conocer la evolución de niñas a adolescentes de las escolares, pues la trama se desarrolla hasta el fin de la educación obligatoria a los 17 años.

Torres de Malory se trata de una producción británica que ha sido dirigida por Rebecca Rycrof y Bryce McDonal, este último ya ha sido premiado en otras ocasiones por sus trabajos cinematográficos Roadkill y Hard Care Logo. Entre el casting se encuentran caras ya conocidas por el público, pues a pesar de la juventud del elenco muchas de las actrices cuentan con experiencia sobre los escenarios. Entre ellas Ella Bright, la encargada de dar vida a la protagonista Daryl Barryl, que ya ha participado en otros filmes como Holmes y Watson; o Zoey Siewert, que con tan solo 15 años ha trabajado en títulos destacados, dirigido al público infantil, como Hello Ninja, y en papeles más adultos entre los que cabe subrayar su aparición en Once Upon a Time, en la que los cuentos clásicos se mezclaban con el mundo actual.

Esta historia ya ha disfrutado de un gran éxito durante su emisión en el canal BBC. Y es que está demostrado que el sello de la escritora Enid Bylton es atemporal. Una afirmación que viene respaldada por las numerosas adaptaciones que han hecho de sus novelas, la más reciente de ellas en el año 2015 en el que se llevó a la gran pantalla el clásico Los cinco y el secreto de las pirámides. Con estos antecedentes, Torres de Malory promete convertirse en el plan perfecto para disfrutar junto a todos los miembros de la familia. Además, es una buena oportunidad de viajar a la infancia y pasar el amor por la literatura y la ficción de generación a generación.

