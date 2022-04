¿Tuvo un romance con Sara Carbonero? Matías Prats Jr. lo aclara y cuenta cómo es su relación con ella

Mucho se ha hablado de la posible relación que pudieron mantener en el pasado Matías Prats Jr y Sara Carbonero. Siempre discreto con su vida personal, el presentador de deportes de Telecinco ha contado por primera vez cuál es la relación que le une a la que fuera su compañera. Al ser preguntado si había tenido algún romance con su antigua compañera de trabajo y amiga Sara Carbonero. "Es una leyenda urbana", ha respondido de manera contundente, aunque algo incómodo, en Viva la vida, donde presentaba su nueva novela, zanjando así cualquier tipo de especulación sobre el tema.

El presentador nunca ha hablado de más sobre su estado sentimental y mucho menos de Sara Carbonero, con quien mantiene una bonita amistad. Ha sido la colaboradora Pilar Vidal la que ha entrado de lleno y le ha preguntado de forma directa y sin rodeos: "¿Es verdad que en algún momento fuiste novio de Sara Carbonero?". A lo que Matías ha respondido sin tapujos sobre su relación con la exmujer de Iker Casillas: "No, no, no, amigos. Somos compañeros de la radio, nos llevamos genial. Eso es una leyenda urbana", declaraba el hijo de Matías Prats zanjando el tema con la actual locutora de radio y defendiendo que siempre habían sido buenos amigos. "La veré pronto. Hablamos mucho. Espero que se esté leyendo el libro", bromeaba el protagonista. "La veo tan feliz que ya lo demás no me importa. Si le gusta el libro mejor, pero la veo contenta, la escucho mucho en la radio", finalizaba el periodista.

Además, Matías Prats Jr ha confesado que él tiene pareja y ella es con la persona con la que espera ser padre en un futuro: "Ya lo tengo decidido. Si la pregunta es si tengo pareja la respuesta es que sí, estoy ocupado. Tengo 37 años y ya voy un poco tarde. Pero sí que es verdad que ese sentimiento de ser padre lo tengo desde hace muchos años. Por circunstancias no he podido o no me ha tocado o no ha habido la oportunidad perfecta, pero puede que cualquier día le dé la alegría a don Matías y doña Maite y les digo, 'seréis abuelos'. Eso no se puede elegir tan fácilmente", aseguraba el joven presentador, añadiendo que su hermana pequeña se había casado, pero que él iba a esperar un poco más: "Mi hermana es menor y me ha adelantado por la derecha en lo de casarse, yo soy más prudente".

El futuro que olvidaste es la nueva novela de Matías Prats Jr, quien también ha querido hablar sobre la admiración profunda que tiene por sus padres y la buena relación que mantiene con ellos: "Siempre es mi padre (Matías Prats) quien se lleva los reconocimientos, pero mi madre es una mujer muy trabajadora y se merece su reconocimiento", asegurando que el libro se lo había dedicado a ella, Maite Chacón, añadiendo que, como lectora que es, le había dado el visto bueno a su primera novela: "Le ha gustado mucho".

