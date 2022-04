Jim Carrey anuncia por sorpresa su retirada, aunque no cierra del todo la puerta a volver algún día

En la misma semana que Bruce Willis anunciaba su despedida forzosa del mundo del cine por problemas de salud, otra gran estrella de Hollywood como es Jim Carrey ha causado gran impacto tras comunicar que dice adiós a la interpretación. "Me retiro y lo digo en serio", aseguraba de forma tajante el actor canadiense de 60 años al dar la sorprendente noticia que nadie o muy pocos se esperaban. El que es uno de los cómicos más populares y aplaudidos del séptimo arte cree que "ya he hecho lo suficiente" a lo largo de su exitosa y prolífica carrera, por lo que desea emprender una nueva etapa alejada de los focos. En declaraciones a Access Hollywood, el protagonista de títulos tan taquilleros como La máscara, El show de Truman o Dos tontos muy tontos se mostraba tranquilo y seguro al hablar de su decisión, explicando los motivos que le habían llevado a tomarla.

Jim Carrey se sincera: 'Renée Zellweger fue el gran amor de mi vida'

VER GALERÍA

"Me encanta de verdad llevar una vida relajada y espiritual", apuntaba sobre lo que disfruta cuando no está delante de las cámaras, recordando que el dibujo es otra de sus grandes pasiones. "Adoro poner pintura sobre el lienzo", subrayaba en este sentido durante la promoción de Sonic 2, donde vuelve a encarnar al villano de una película que podría ser la última de su brillante trayectoria. Ahora bien, Jim Carrey no cierra del todo la puerta a volver algún día si surge un proyecto "soñado" que le hiciera cambiar de opinión: “Si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada y me dijeran que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría hacerlo y seguir este camino", exponía su habitual y reconocido sentido del humor. Precisamente, la mítica actriz y cantante Dolly Parton había expresado que le gustaría ver al actor en el filme biográfico que preparan sobre ella para meterse en la piel de su compañero Porter Waggoner.

Jim Carrey se defiende ante las acusaciones por la muerte de su exnovia, Cathriona White

VER GALERÍA

A este respecto, el intérprete de Ace Ventura y Yo, yo mismo e Irene se ha mostrado más que receptivo al afirmar que "para mí ella es un ser de otro mundo, más grande de lo que puedas imaginar", decía sobre la artista y leyenda del country en su país. El pasado lunes, Jim Carrey también ocupaba numerosos titulares por su contundente respuesta a lo vivido en la ceremonia de los Oscar, cuando Will Smith propinó un bofetón a Chris Rock en directo tras hacer un chiste sobre Jada Pinkett. "Me sentí asqueado por la ovación... Comprobé que Hollywood no tiene moral", decía de forma rotunda sobre los aplausos que había recibido posteriormente el ganador de la estatuilla por El método Williams al recoger su galardón. Además, aseguraba que si le hubiera pasado a él, no hubiera dudado en demandar al agresor por una cantidad millonaria ya que "ese vídeo va a quedar ahí para siempre", decía referencia a la repercusión que ha tenido el incidente.

Las imágenes más tiernas de Jim Carrey con su nieto Jackson

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.