El mensaje de James Middleton que ha desatado los rumores sobre su futura paternidad

James Middleton hay logrado sembrar la duda entre sus seguidores con el cariñoso mensaje que ha escrito con motivo del día de la madre. Tras leer sus líneas son muchos los que se han preguntado si no estará a punto de compartir una de las noticias más felices para su familia. “Feliz día de la madre (en especial a la mía), a mi abuela, a las madres de las mascotas y las futuras madres” escribe junto a una simpática imagen de sus perritos y un precioso ramo de flores. La avalancha de comentarios fue inmediata y en algunos de ellos se especulaba sobre si no será esta una manera de anunciar que su mujer Alizée Thevenet está esperando su primer bebé.

Sería este el sexto nieto para los Middleton que se uniría a los juegos de los tres hijos de los duques de Cambridge, George, de ocho años, Charlotte, de seis, y Louis, de tres, y a los dos que tiene Pippa junto a James Matthews, Arthur, de tres años, y Grace, de uno. Sin duda sería una excelente noticia para la pareja que contrajo matrimonio el pasado día 11 de septiembre en una ceremonia privada después de tres años de relación.

A la ceremonia celebrada en la localidad francesa de Bormes-les-Mimosas donde está el viñedo Château Léoube, asistieron sus familiares más cercanos, entre ellos por supuesto las hermanas del novio, Kate y Pippa. Después de la boda, James se tomó un tiempo alejado de las redes sociales y a mediados de noviembre regresaba explicando su ausencia. “He estado volcado en aprovechar y disfrutar los primeros meses de esta etapa junto a mi nueva mujer. Me he dado cuenta de que me he tomado un involuntario periodo de desintoxicación de las redes, lo que imagino no es malo” aseguró.

James y Alizée se comprometieron en el mes de septiembre de 2019, pero tuvieron que retrasar la ceremonia hasta en dos ocasiones debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Pudieron finalmente celebrar su amor aunque fue un día agridulce para la novia que había perdido a su padre, el diplomático retirado Jean Gabriel Thevenet, cinco meses antes (falleció en el mes de abril de 2021). La novia quiso homenajear en un día tan significativo a la familia de su marido vistiendo el traje que en su día llevó su suegra, Carole Middleton, para su boda hace 41 años.

