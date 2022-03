Todo sobre Claudia Echavarría, la empresaria colombiana que se convertirá en la nueva princesa de Liechtenstein

Claudia Echavarría es una de las grandes protagonistas del fin de semana y la próxima princesa de Liechtenstein después de darle el 'sí, quiero' al príncipe Josef Emanuel. La boda será en su tierra, Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias y se espera que acudan representantes de varias casas reales, ya que el novio está emparentado de forma directa nada menos que con tres. Además, se dará cita la jet set latinoamericana ya que la novia es una importante socialité del país hija de la conocida empresaria Chiqui Echavarría.

Conocida entre sus amigos como Clocló, no llega sin referencias al mundo de la realeza, ya que su familia y la de Tatiana Santo Domingo, la mujer de Andrea Casiraghi, son especialmente cercanas. Bagaje internacional para afrontar el reto, ya que creció a caballo entre Miami y Ginebra y actualmente vive en Londres con su prometido, que trabaja como arquitecto en la capital británica. La pareja anunció su compromiso en julio del pasado año después de una relación tan discreta como acostumbra siempre a ser la casa real de Liechtenstein.

A pesar de la escasa información que ha transcendido sobre su historia de amor, la novia es muy popular en su país de origen y ha heredado el espíritu emprendedor de su madre, propietaria de la empresa de moda y decoración Casa Chiqui. Formada en Bogatá y especializada en el mundo de la moda y el estilo de vida, Claudia es cofundadora de Si.Collective, una comunidad de creadores latinoamericanos con ánimo de expandir internacionalmente sus marcas y así promocionar el talento inmenso de la región.

La futura princesa tiene un hermano, Felipe, llamado igual que su padre tristemente fallecido. Está casado con Danielle Corona, a la que dio el 'sí, quiero' en 2014 en el templo de San Pedro Claver en Cartagena de Indias. Esta es una de las razones por las que se espera que esa misma iglesia albergue este fin de semana la boda real, de la que apenas se conocen los detalles ni los invitados. No obstante, el linaje del novio indica que no habrá pocos royals en la lista puesto que sus tíos son los grandes duques de Luxemburgo y sus primos, los reyes de Bélgica. No en vano, es nieto de dos soberanos como el príncipe reinante de Liechtentein Hans Adam II y el gran duque Juan de Luxemburgo.

