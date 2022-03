Paco Arango nos cuenta cómo ha sido traer a España a 26 niños ucranianos con cáncer: "Llegaron asustadísimos"

Loading the player...

Paco Arango lleva 17 años dedicando su tiempo y toda su energía a los niños enfermos de cáncer mediante la Fundación Aladina, organización que preside con la mejor de sus sonrisas y en la que ha puesto todo su corazón. Por eso, no es de extrañar que tras estallar el conflicto bélico en Ucrania, el cineasta decidiera actuar con la rapidez suficiente para que todos los niños enfermos de cáncer del país invadido por Rusia, no vieran interrumpidos sus tratamientos oncológicos: "Fue un momento histórico y yo creo que inolvidable para todos porque era salvar a 25 niños y a sus familias y sacarlos de una tremenda guerra", nos ha contado Paco Arango al describir cómo fue el momento en el que recibía a estas familias en el aeropuerto de Madrid. Si quieres conocer los detalles de este rescate y saber cómo podemos ayudar a estas familias, ¡dale al play y no te pierdas la entrevista completa!.

