Amanda Bynes ya es libre tras nueve años de tutela legal

Tras nueve años bajo tutela legal, Amanda Bynes es oficialmente una mujer libre. Como se ha podido saber el Tribunal de California ha determinado que la estrella adolescente ya no necesita una tutela legal. La actriz de 35 años ha hecho llegar esta feliz noticia a través de un comunicado oficial emitido por su abogado. En dicha nota se podía ver reflejada la emoción de la joven que ya se encuentra preparada para escribir una nueva etapa de su vida. "Durante todos estos años, he estado haciendo lo mejor para mejorar mi salud mental y para poder vivir y trabajar de una manera independiente". Una meta que ya ha conseguido, pero todavía le queda un largo recorrido por delante. Un nuevo capítulo en su intensa vida en el que tiene muy claro cuál será su máxima prioridad."Quiero seguir mirando y cuidando mi bienestar mental", ha confesado la protagonista de Easy A.

La actriz Amanda Bynes se recupera de sus problemas y anuncia su compromiso

En estas palabras también se dirigía a todas las personas que han estado a su lado durante este largo proceso de recuperación. Especialmente ha querido agradecer el apoyo de sus padres, Lynn y Rick Bynes. Una pieza fundamental para volver a ser una mujer libre. "Ellos están muy orgullosos de Amanda y del duro trabajo que ha hecho para llegar hasta aquí. Por ello, apoyan al cien por cien la petición que ha hecho para poner fin a su tutela", hacía saber la abogada de la familia poco antes de comenzar con el proceso legal. Una suerte de la que la intérprete puede presumir. Justo el caso contrario que Britney Spears, pues la princesa del pop, también vivió una situación de control parental legal durante trece años, pero, en estos momentos, se encuentra en pie de guerra con todos los miembros de su familia, ya que piensa que se aprovecharon de su delicada situación personal.

Sin ninguna duda, una historia de superación personal. La artista fue detenida en distintas ocasiones por posesión de sustancias ilegales, estuvo implicada en un accidente de coche y en la provocación de un incendio. Además, comentarios polémicos inundaban sus perfiles sociales, como cuando pidió al entonces presidente Obama que sancionara a las autoridades que la habían detenido. Sin embargo, de aquella Amanda Bynes que llegó a tocar fondo ya no queda nada. Durante estos nuevos años, la joven ha dado un giro de 180 grados a su vida. En el año 2019, logró conseguir un título en el Instituto de Diseño de Moda y Marketing, unos conocimientos que piensa emplear en su propio negocio online dentro del mundo fashion. En plano sentimental, también ha encontrado la paz junto al que es su prometido Paul Michael, con el que mantienen una relación sentimental desde hace 3 años. Ambos se conocieron en un centro de rehabilitación y desde entonces se han vuelto inseparables. Tras el fin de su tutela legal ambos tienen pensado contraer matrimonio tan pronto como les sea posible.

Unos planes de futuro que, por el momento, no pasan por regresar al mundo de la interpretación. Algo que no preocupa a su entorno más cercano, ya que como ha confesado su amigo y actor, Josh Peck, con el que compartió reparto en El Show de Amanda, solo quieren que la joven vuelva a disfrutar de su vida como una persona libre. "Quiero que haga lo que sea si eso le hace feliz. Soy un gran fan de su faceta de actriz, pero, más importante, de ella como persona", ha confesado el intérprete, que no ha dudado en mostrar su alegría por la que fuera su compañera en la pequeña pantalla a principios de la década de los 2000.

