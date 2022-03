Lorena Gómez recuerda su pasado con William Levy

Lorena Gómez ha compartido con todos sus seguidores un curioso momento con uno de los galanes de moda. La que fuera ganadora de Operación Triunfo en 2006 ha querido recordar su etapa de actriz, cuando coincidió con William Levy, protagonista del éxito Café con aroma de mujer. "De cuando hacíamos novelas. Qué buenos tiempos", ha escrito la artista junto a una foto en la que posa con el intérprete, Emilio Estefan y Mauricio Zeilic. La intérprete de Bórrame el recuerdo, que el próximo 12 de abril cumplirá 36 años, viajó hasta Estados Unidos en 2013 para labrarse una oportunidad en el mundo de la interpretación cuando las cosas no le iban bien en nuestro país y allí comenzó haciendo publicidad y teatro. Tras varios musicales, la extriunfita participó en El rostro de la venganza, una serie de Telemundo donde conoció al actor cubano.

En esa telenovela, Lorena coincidió con Elisabeth Gutiérrez, pareja de William Levy en aquel momento, y con la que ha tenido una relación de altibajos con varias rupturas y reconciliaciones. hace unas semanas que el intérprete publicó en sus perfiles sociales un comunicado en el que contaba su separación con la actriz, que es la madre de sus dos hijos. "Seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos, eso nunca va a cambiar", dijo Levy.

Tras la ficción de Telemundo, Lorena siguió su etapa como actriz participando en Marido en alquiler, Reina de corazones, y Voltea pa’ que te enamores. Y aunque podría haber continuado su carrera al otro lado del charco, rechazó una ficción sobre la vida de Jenni Rivera para poder regresar a España y concursar en Tu cara me suena 5, edición en la que quedó en la tercera posición. A pesar de su vuelta a nuestro país, donde la artista continúa luchando duramente por conseguir un hueco en el mundo de la música, parece que la relación con los intérpretes ha continuado y por ello recuerda aquella etapa tan bonita que vivió como actriz.

Pero Lorena no es la única que ha hablado sobre el actor durante las últimas semanas. Otros rostros conocidos de la televisión Española como Mercedes Milá o Anabel Pantoja han declarado públicamente su amor al intérprete, que en las próximas semanas se instalará en España para grabar su próximo proyecto. "Si me estás viendo desde Sudamérica te tengo un mensaje. Quiero ser Gaviota. Me encantas como actor, como persona, te sigo en Instagram…", dijo por su parte Belén Esteban hace unos días en Sálvame. Se ve que las celebrities también han caído rendidas a los encantos del actor, como muchas espectadoras.

