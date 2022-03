Edu Soto, que será padre por segunda vez, cuenta cómo han elegido el nombre de su hija El actor, que arrancó 2022 anunciado que iba a convertirse en padre por segunda vez, espera la llegada de su segunda hija para el próximo mes de mayo

A principios de este año 2022, Edu Soto anunciaba en su perfil público la feliz noticia de que iba a ser padre por segunda vez. El actor, a punto de empezar el rodaje de la serie En temporada baja, está viviendo un momento personal especialmente dulce junto a su mujer, la violinista Cristina Pascual, con la que lleva tres años de relación. Fueron padres por primera vez en pleno confinamiento y ahora han decidido aumentar la familia. En la recta final de este segundo embarazo que ahora centra sus vidas nos contaron que esperaban una niña. Ahora, lleno de felicidad, el papá anuncia el nombre que han elegido.

La pareja tiene ya nombre para el bebe, "Se va a llamar Nora. Nuestra hija Nora está por venir", ha afirmado el orgulloso papá en la presentación del Festival de cine de Málaga, que este año celebrará su veinticinco aniversario del 18 al 27 de marzo. Edu además ha contado cómo surgió está elección: "Este nombre ha ido sobreviviendo descartes, había varios nombres pero no nos gustaban y este es le que se quedó, lo pusimos de prueba y se quedó ahí". El cómico siempre ha dicho que el suyo fue un amor de “flechazo”. Soto conoció a Cristina Pascual sobre los escenarios, tras finalizar en 2018 su relación con la diseñadora Eva Hurtado. El actor estaba colaborando con el grupo musical DeLaRoom y Cristina entró para sustituir a la violinista principal de la formación musical.

Nunca han dejado de trabajar juntos. Este mismo mes la pareja estrena Welcome Lemi, un nuevo proyecto musical en común en el Ateneo de Madrid para el que han contado con la producción de Javier Limón y en el que también participa su cuñado, pianista de jazz. El actor lo cuenta en primicia, se trata de “el primer single de una de una banda de música que nació en el confinamiento, un tema dedicado a nuestro primer hijo”.

Se enamoraron y se convirtieron en padres por primera vez en pleno confinamiento, con la llegada de su primer hijo Imel, “Ya somos 3 para siempre. Es el momento animal más precioso que he vivido jamás” contaba Edu entonces en su perfil público. Según cuenta su padre, el pequeño, que tiene ahora un año y siete meses, espera entusiasmado la llegada de un nuevo miembro a la familia. “Intentaremos que no se sienta desplazado cuando vea a la niña” confiesa el actor en la entrevista, que reconoce que “ser padre ha sido duro” pero también le ha enseñado mucho, ha aprendido a “reconocer el trabajo que han hecho mis padres conmigo, ahora sé lo duro que es, lo mucho que quieres a esa personita y lo mucho que te preocupas porque todo esté bien”.

Inmerso en la promoción de su último largometraje, Toscana, en el que comparte cartel con Malena Alterio y Franscesc Orella bajo la dirección de Pau Durà, la vida le sonríe a Edu Soto, también a nivel profesional, con un personaje nuevo y cambio de registro en la gran pantalla. Se trata de una alocada historia que narra el secuestro de un crítico culinario y que se verá por primera vez en la sección oficial de este próximo Festival de Cine de Málaga.

Pensando en la cuenta atrás para la llegada del bebé, la dulce espera de esta segunda niña para el mes de mayo culmina todos sus deseos: “Viene la parejita, ya la tenemos, estoy feliz de poder aumentar la familia y darle un hermano a su hijo Imel. La mamá está con una barriga enorme y yo, que empiezo a rodar una serie en una semana, ya les he dicho que semana antes y semana después las quiero libres”. ¡Enhorabuena al feliz papá!

