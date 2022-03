¿Quién es Jose Girl, la mujer de Enrique Bunbury que será su gran apoyo tras retirarse de los escenarios?

Loading the player...

"Lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira. Así, he tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en conciertos y tours". Con estas palabras ha anunciado Enrique Bunbury el gran cambio que se avecina en su vida. Tras una larguísima carrera musical, el artista se despide de los escenarios debido a problemas de salud, una decisión en la que, ha señalado, cuenta con el apoyo de su familia, la que ha formado junto a su mujer, Jose Girl. Pero ¿quién es esta fotógrafa con la que el cantante comparte la vida y también alguno de sus proyectos laborales? Dale al play para descubrirlo.

