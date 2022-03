Manu Erena, el poeta de 16 años que ha revolucionado las librerías, ¿le conoces?

Tiene solo 16 años y ya ha protagonizado un "extraordinario fenómeno editorial" con su primer libro, un poemario titulado Consecuencias de decir te quiero, que se convirtió un todo un éxito del género el pasado año. Manu Erena vendió más de 30.000 ejemplares, lo que le convirtió en el más leído de los poetas de nuestro país antes de llegar a la mayoría de edad. Pero sin dejar pasar el tiempo se ha atrevido con un segundo libro, que vuelve a hacer que sus lectores indaguen en sus emociones como lo hace él. Hemos hablado con este joven jienense que vive en Torredonjimeno cuyo sueño era convertirse en escritor y finalmente lo ha conseguido tras confirmar su talento con Nos quedarán más atardeceres. Si quieres conocer algo más sobre él, ¡sigue leyendo!

Cuéntanos, ¿cuándo empiezas a escribir?

Aunque desde pequeño me han interesado los libros, empecé a escribir a los 14 años, y casi sin darme cuenta se convirtió en uno de mis hobbies preferidos.

¿Recuerdas quién fue la primera persona que te dijo que podrías tener futuro como escritor?

No me acuerdo con certeza, pero mis amigos vieron desde el principio lo mucho que me gustaba escribir y algunos me lo comentaban. Mi familia se enteró unos meses más tarde, pero también confiaron en mí desde el principio.

¿Cómo surge tu primer poemario? ¿Lo mandas tú a una editorial o te contactan ellos?

Empecé a escribirlo sin saber realmente lo que estaba haciendo, yo solo escribía porque me gustaba. Pero me di cuenta de que tenía material de sobra y todos los poemas y textos seguían un mismo concepto y me puse manos a la obra junto a mis padres. Publiqué mi primer poemario con una editorial que auto-publica libros, es decir, hacen libros bajo demanda y me ayudaron a venderlo en Amazon.

¿Cómo es tu proceso a la hora de escribir?

No tengo ningún proceso ni rutina a la hora de escribir. Abro las notas del móvil cuando siento la necesitas de explicar algo que a lo mejor con mi voz no puedo hacer, y después voy dándole vueltas y haciendo correcciones.

¿Sigues algún tipo de proceso para inspirarte?

Vivo mi día a día. Intento transmitirlo al máximo en mis letras, creo que es una manera de acordarme de todo lo que he vivido cuando releo algún poema.

¿Cómo viviste el buenísimo recibimiento a tu primer libro y qué esperas ahora del segundo?

Lo viví sin darme cuenta de lo que estaba pasando en realidad. No entendía que significaba realmente ser número uno en ventas, un número de ejemplares más alto de lo que me había imaginado… Pero desde entonces, he estado muy agradecido con todo lo que me ha pasado y voy a seguir estándolo. Para el segundo tenía cierto vértigo de que no gustara, pero voy relajándome conforme van pasando los días, estoy muy feliz.

Eres muy joven pero lo que escribes lo puede leer gente de todas las edades, ¿es algo que tienes en cuenta a la hora de crear? ¿Escribes pensando en la gente que te va a leer?

No, no llego a pensar en qué tipo de público puede leerme. Simplemente escribo sobre lo que me duele y creo que comparto de cierto modo con gente de mi edad que está pasando por situaciones parecidas a las mías. Pero me hace muchísima ilusión cuando alguien más mayor que yo me dice que se siente reflejado con mis letras.

En muchas ocasiones tus seguidores responden a las cosas que les escribes con otros textos, siguiendo tu estilo. ¿Qué te parece? ¿Te inspira? ¿Te distrae?

Es una pasada. Me gusta mucho que ellos pongan su granito de arena en cualquier poema mío, creo que los hace más especiales y cuando me meto en los comentarios de este tipo de publicaciones me alegro mucho de la comunidad que podemos llegar a formar.

También dibujas, ¿es algo que quieras integrar en tus poemarios en el futuro?

Siempre me ha gustado muchísimo el mundo del arte, y dibujar ha sido otro de mis aficiones desde pequeño. Pero creo que me sentiría más cómodo con un ilustrador que sepa transmitir a la perfección lo que quiero expresar, lo mío es más bien por diversión.

¿Dónde te ves en cinco años?

No tengo ni idea. Ojalá estar feliz y rodeado de gente que me quiera. Quiero vivir fuera de casa para vivir todo tipo de experiencias, creo que eso me haría madurar mucho y crecer como persona. Pero nunca se sabe que nos deparará el futuro.

