La familia de Bill Paxton ('Titanic') será indemnizada con 890.000 euros tras la muerte por negligencia médica del actor

El actor Bill Paxton falleció cuando tenía solo 61 años poco después de ser intervenido de una afección cardiaca en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles en 2017. La familia del conocido artista, que participó en películas como Titanic y Twistter, empezó entonces una lucha judicial contra un grupo de médicos y anestesiólogos a quienes acusó de negligencia, un largo camino que ha finalizado ahora con un acuerdo parcial entre las partes. Según los documentos judiciales presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, mencionados por People, los abogados de los coacusados, General Anesthesia Specialists Partnership, han propuesto que se apruebe un acuerdo de un millón de dólares (890.000 euros) entre la familia de Paxton y la compañía. A pesar de que General Anesthesia niega responsabilidades en lo ocurrido su intención es, según señalan los documentos, llegar a un acuerdo que compense a los demandantes y evite un proceso judicial “largo y costoso”.

En la demanda figuran otros profesionales que, según la familia, proporcionaron un diagnóstico y tratamiento negligente al artista lo que derivó en complicaciones que le causaron la muerte. Se detalla que el centro médico "tergiversó u ocultó información relacionada con los riesgos de la cirugía y la atención que se brindaría y/o no explicó adecuadamente el tratamiento propuesto o procedimiento." Además, aseguran que el hospital no informó de que el facultativo "iba a utilizar un enfoque quirúrgico no convencional y de alto riesgo con el que carecía de experiencia".

Alegan asimismo que el médico no estaba en el hospital cuando Paxton empezó a sufrir complicaciones, lo que causó un retraso en su tratamiento. “Bill Paxton y su familia confiaron en los médicos y el personal de este centro médico, pero Cedars-Sinai traicionó su confianza” aseguran los abogados de la familia. La vista judicial en esta demanda, presentada por la viuda, Louise Paxton, y los hijos del actor, James y Lydia, está programada para el próximo 19 de septiembre, tal y como informa Deadline.

Bill Paxton era uno de los secundarios más conocidos del cine, que participó en decenas de películas entre ellas muchas dirigidas por James Cameron, con quien compartió escenas en Aliens, el regreso, Titanic, Mentiras arriesgadas y Terminator. Su muerte se conoció precisamente el 27 de febrero de 2017, solo unos diez días después de haber sido intervenido. A lo largo de su carrera estuvo nominado a tres Globos de Oro por la serie Big Love y a un Emmy por el western Hatfields & McCoys.

