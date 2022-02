El duro testimonio del gimnasta Gervasio Deferr sobre sus adicciones: 'Era autodestructivo'

El deportista Gervasio Deferr no ha olvidado ninguna de las vivencias que han marcado su vida. Sincero, directo y desgarrador ha sido su testimonio en el programa de televisión presentado por Jordi Évole, donde ha relatado cómo se perdió en una espiral de adicciones en medio del éxito de una prometedora carrera deportiva. El gimnasta relató con crudeza su caída y cómo años después ha logrado salir de aquello y encaminar su vida entrenando a otros jóvenes. Gervasio Deferr fue uno de los gimnastas más importantes de nuestro país hace más de una década: ganó dos oros olímpicos (en Sydney en 2000 y en Atenas en 2004 en salto de potro) y una plata (en Pekín en 2008 en suelo). “He sido un personaje hasta que me retiré, y encontrar la persona que soy hoy en día, me ha costado. Y creo que la gente se merece conocerme” aseguró sobre la biografía que acaba de publicar titulada El gran salto.

“Cuando estoy en el aire, ya lo sé: cojo el suelo, me giro y ya sé que es una nota del copón” contó sobre lo que pensaba durante sus competiciones. Añadió que el éxito le convirtió en una persona distinta. “Me creo Dios” explicó, detallando luego que en 2001 tiene que ser operado de un hombro y se ve obligado a parar durante varios meses. Es ahí cuando comienzan sus problemas de adicción, que se hacen públicos en un control de dopaje en un mundial (2002). “Ahí es cuando se me cayó todo. Todos me señalan” contó, recordando que su padre estuvo mucho tiempo sin hablar con él por aquello. Entonces no le importó quedarse sin patrocinios asegura, aunque luego tuvo que pedir ayuda al Comité Olímpico español para prepararse para los juegos de Atenas (ya había caído en la adicción al alcohol además de otras sustancias). “Yo no bebía al principio. Fue en Madrid, en las concentraciones cuando íbamos por ahí” recordó.

En los juegos de Atenas, tras un fallo en una de las competiciones, sintió que había fracasado (aunque ganó su segundo oro olímpico) y bebió tanto que hay momentos que no recuerda. “Me fui con un oro olímpico y la sensación de que había fracasado. Yo me mataba, me destrozaba más mi propio pensamiento. Quería inundarme en alcohol. Estoy convencido de que el alcohol es la droga más peligrosa. Yo no me drogo con otras cosas si no bebo, es todo a través de ello” explicó. En 2011 se retiró del deporte, lo que agravó su situación. “Por fin podía hacer lo que quería, no tendría que pasar doping (…) Era autodestructivo (…) Hubo un momento en que me di cuenta de que llevaba seis años bebiendo todos los días (...) Sin nada que hacer ni objetivo, al final te envenenas”. Recordó unos durísimos momentos en los que se despertaba sin recordar lo que había hecho (con rastros de sangre) o cuando no pudo ir al hospital para ver a su madre después de que hubiera sufrido un infarto. “Si mi madre se llega a morir, no me lo hubiera perdonado, yo no estaría aquí” afirmó.

Un cambio de vida

En 2017 tomó la decisión de cambiar e ingresó en un centro de desintoxicación durante casi un año. Dejó atrás esa etapa tan difícil de su vida y se reinventó como entrenador en el gimnasio de la Mina, uno de los barrios más humildes de Barcelona, donde forma a jóvenes amantes del deporte. “Te arrolla. Nadie te explica” aseguró sobre las dificultades que tuvo para asumir la fama. Sin embargo, no quiso quitarse responsabilidad en lo que atravesó: “Todo esto lo he provocado yo mismo”.

Gervasio Deferr nació el 7 de noviembre de 1980 en Premià de Mar, Barcelona. Es uno de los gimnastas españoles más aclamados, con tres medallas olímpicas (ya mencionadas anteriormente) y premios en campeonatos europeos, nacionales y mundiales (seis medallas en 1999 y tres en el 2000, por ejemplo). Entre sus reconocimientos se cuentan la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2001), la Orden Olímpica del COE (2001), el Premio Don Felipe de Borbón al mejor deportista español en los Premios Nacionales del Deporte (2001) y la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo (2011). En 2011 se retiró de la competición cuando tenía treinta años.

