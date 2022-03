Natasha Klauss, la niña que soñaba con ser bailarina y que triunfó con `'Pasión de Gavilanes'

Uno de los mayores fenómenos televisivos en nuestro país y a nivel mundial fue Pasión de Gavilanes en el año 2003. Los fans aguardaban ansiosos la segunda parte de la telenovela que contaba la historra de amor, venganza y pasión entre los hermanos Reyes y las hermana Elizondo, y su espera llegó a su fin con el estreno en nuestro país este miércoles. Los seguidores recibieron entusiasmados la nueva entrega de la aclamada ficción que lanzó a la fama a los seis protagonistas, que se convirtieron en los actores de moda. Desde ese momento sus carreras se volvieron imparables pero, en un príncipio, cuando de pequeños se imaginaban su futuro no todos habían soñado con triunfar en el mundo de la interpretación. Natasha Klauss, Sarita Elizondo, mujer de Franco Reyes, papel interpretado por Michel Brown, en la ficción colombiana, tenía otra aspiración profesional, la danza, pero su carrera se vio truncada.

Natasha, de 46 años, sintió desde que era niña una especial atracción por la danza. Era su pasión por lo que, desde muy joven, decidió tomar clases de baile ya que, no solo quería que fuera un hobbie, sino que su objetivo era que también fuera su carrera. Sin embargo, no pudo llevar a cabo sus aspiraciones laborales ya que sufrió un grave problema en la rodilla, que le hizo alejarse del mundo de la danza a nivel profesional. Aunque fue un duro golpe, la intérprete colombiana tenía una clara una cosa: su vida estaba destinada al mundo de las artes, por lo que decidió orientar su futuro al mundo de la actuación. Para lograrlo se formó en la prestigiosa escuela Estudio XXI. Poco a poco iba haciendo sus primeras incursiones en la pequeña pantalla y, entre los años 1996 al 2000, pudimos verla como actriz de reparto en telenovela como Señora Bonita, Cazados, Corazón prohibido y La Caponera.

La intérprete, por cuyas venas corre sangre de Lituania, país del que eran originarios sus abuelos, Uruguaya, por parte de sus padres, y Colombiana, ya que nació en Cali, estuvo años buscando su oportunidad hasta que llegó el proyecto que la encumbró a lo más alto, Pasión de Gavilanes. Con esta telenovela experimentó un éxito arrollador en su carrera profesional que le abrió las puertas a otros importantes proyectos como La mujer en el espejo, donde coincidió con dos viejos conocidos, Paola Rey (Jimena Elizondo, su hermana en la ficción), y Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes, el mediano de los hermanos y marido de Jimena). Natasha se ha convertido en una de las actrices más queridas de colombia y no ha dejado de trabajar encadenando n triunfo con otro en series como Las Hermanas de los Pobres, Novia para dos, A corazón abierto o Decisiones: Unos ganan, otros pierden, entre muchas otras.

Su trabajo no solo se ha centrado en la actuación, sino que también ha hecho sus pinitos como modelo siendo la imagen de numerosas campañas publicitarias y portada de revistas y, al igual que actuar, posar se le da a las mil maravillas. En cuanto a su vida personal, Natasha también podría protagonizar una telenovela. Se ha casado en dos ocasiones: su primer matrimonio fue en el año 2000 con Víctor Gómez, con quien tuvo una hija, Isabel. Pero el amor no fue de película y su separación llegó un año después, en el 2001. Poco despúes, la actriz rehacía su vida y en 2003 volvía a pasar por el altar para darle el "Sí, quiero" a Marcelo Grecco, con quien fue madre de Paloma, su segunda hija. De nuevo, esta relación no tuvo un final feliz y la pareja se divorció en el año 2012. Actualmente, Natasha se encuentra feliz y enamorada junto a Daniel Gómez, con el que inició una relación durante la pandemia. Pocos meses después empezar su noviazgo el empresario pidió su mano, un momento que la actriz quiso compartir con sus seguidores a través de dos vídeos.

