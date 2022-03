¡De tal palo tal astilla! Cruz Beckham recrea una sesión de fotos de su padre hace 20 años

Si alguien duda aún del impacto que han tenido David y Victoria Beckham en la cultura pop está ciego, pero incluso aquellos que no lo ven son incapaces de negar que los hijos de la pareja han tomado a sus padres como referencia para muchas de sus decisiones. Si bien Brooklyn, el mayor de los tres, se decantó por la fotografía y ahora por la cocina (siendo el que más se aleja de sus progenitores), Romeo ha seguido los pasos de su padre en el fútbol y ahora Cruz está haciendo lo propio en un departamento diferente. Con 17 años recién cumplidos, el más joven de los tres hijos del matrimonio (aún tienen otra hija, Harper), ha anunciado su intención de dedicarse a la música como su madre con una sesión de fotos que recrea una que hizo el exfutbolista hace veinte años.

- David Beckham comparte orgulloso un vídeo de su hijo Cruz cantando para felicitarlo por su 17º cumpleaños

VER GALERÍA

Cruz ha posado para la portada de la revista i-D y ante el objetivo de Steven Klein para rendirle homenaje a su padre, tal y como ellos mismos han admitido. En las imágenes se puede ver al joven con el pelo teñido de rosa y recreando algunas de las poses que David Beckham hizo para Arena Homme+ en el año 2000, poco después de que naciera Brooklyn. En una de las fotografías el que fuera delantero estrella del Real Madrid posa sentado sobre fondo gris y con calzoncillos blancos, al igual que recrea su hijo 22 años después. También les vemos de perfil y recostado, tal y como ha dejado claro en una serie de comparaciones Victoria, orgullosa de Cruz y de su esposo. "Aprendió del mejor", dice la diseñadora de moda, de quien también ha tomado lección porque está preparando su primer álbum.

- El divertido mensaje de David Beckham a sus hijos a raíz de sus radicales cambios de look

El hijo menor de los Beckham ya había demostrado su interés por la música en 2016, cuando lanzó su primer tema. Era una canción solidaria titulada If everyday was Christmas, que a lo largo de los años ha alcanzado las 4,5 millones de visualizaciones y las ganancias irían dedicadas a una causa benéfica. En su entrevista asegura que entre sus ídolos musicales están Frank Ocean y Billie Eilish, pero sin duda su imagen y estilo personal también recuerda a la de Justin Bieber, y no se puede pasar por alto que tiene el mismo manager musical que el cantante canadiense y ha trabajado con uno de sus compañeros habituales a la hora de componer.

VER GALERÍA

- Hija de una popular celebrity y dama de honor en la boda de Kate Moss: así es la novia de Cruz Beckham

"Estoy escribiendo mis propias canciones y yendo al estudio todo lo que puedo", asegura Cruz en su última entrevista, en la que también desvela que toca varios instrumentos que aprendió de manera independiente. Su reincursión en la música después de unos años de descanso en los que pudo probar suerte en el fútbol como ha hecho su hermano Romeo, que juega profesionalmente en Miami, parecen haber resultado en el descubrimiento de su verdadero sonido. Eso sí, mientras continúa trabajando en sus nuevas canciones, el hermano mayor de Harper tiene pendiente acabar aún la educación secundaria este mismo año.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.